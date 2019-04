The Black Keys anuncian nuevo disco: Let's Rock

Actualizado 26/04/2019 9:21:22 CET

MADRID, 26 Abr. (EDIZIONES) -

The Black Keys regresaban hace un mes después de cinco años lanzando una nueva canción para materializar su resurrección, Lo/Hi.

Ahora Dan Auerbach y Patrick Carney oficializan su vuelta anunciando su nuevo disco para el próximo 28 de junio con el título de Let's Rock.

Y, de paso, estrenan Eagle birds, polvoriento y pegadizo segundo adelanto de la que será su novena entrega de estudio, que presentarán durante el otoño por Estados Unidos.

Las canciones de Let's Rock son:

01 Shine a Little Light

02 Eagle Birds

03 Lo/Hi

04 Walk Across the Water

05 Tell Me Lies

06 Every Little Thing

07 Get Yourself Together

08 Sit Around and Miss You

09 Go

10 Breaking Down

11 Under the Gun

12 Fire Walk With Me

El último álbum de la banda estadounidense fue aquel Turn blue lanzado en 2014.