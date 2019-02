The Chemical Brothers anuncian nuevo álbum

Actualizado 01/02/2019 14:41:47 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

The Chemical Brothers anuncian los detalles del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, No Geography, que saldrá a la venta bajo el sello Virgin EMI el próximo 12 de abril de 2019. Además, este viernes desvelan su último single, el eufórico Got To Keep On.

Tom Rowlands y Ed Simons, en un determinado momento durante la grabación de No Geography, pulsaron el botón de reseteado. Comenzaron con la construcción de un estudio dentro de su estudio, algo así como una pequeña habitación improvisada que albergaba el equipo que usaron previamente para grabar sus dos primeros álbumes y llevaba guardado en el ático de Tom, cogiendo polvo, durante veinte años.

"Ese espacio experimental les ha ofrecido la libertad y la oportunidad de crear música y contar su propia historia de un modo que no han hecho en años", adelanta el comunicado de Universal Music Spain remitido a Europa Press.

Y añade: "El álbum resultante es una gran liberación musical y se posiciona junto a los clásicos del dúo Exit Planet Dust y el psicodélico Further de 2010, los discos de Chemical Brothers que marcaron las pautas para volver a reinventarlas, partiendo de cero".

No Geography contiene los temas previamente editados, Free Yourself y MAH, así como el nuevo single Got To Keep On. En No Geography bastantes temas cuentan con la participación vocal dela cantante noruega Aurora, que ha colaborado estrechamente con la banda en el estudio. El rapero japonés Nene participa en Eve of Destruction.

Este es el regreso discográfico del grupo después de cuatro años y lo presentarán en vivo con un nuevo espectáculo que en España podrá disfrutarse en el Mad Cool Festival de Madrid y el Doctor Music Festival de Lleida.