The Lizards publican nuevo álbum y anuncian extensa gira por España

Actualizado 12/02/2019 14:20:02 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pasado 1 de febrero se publicaba el tercer álbum del trío de rock barcelonés The Lizards, formado en 2007 y que se caracteriza por sus estribillos coreables y un contundente sonido que bebe de influencias como Joan Jett, Motörhead o Misfits.

Una vez publicado este nuevo álbum, ya disponible con el título de Inside your head, anuncian muchas fechas de presentación por España, a las que se sumarán próximamente otras también por diferentes países de Europa e incluso Estados Unidos.

Las fechas por ahora confirmadas serán en Burgos (15 de febrero, La casa de las musas), Ponferrada (16 de febrero, Tararí), Altura (23 de febrero, Café Da Capo), Pedreguer (24 de febrero, La Musical), Balsanery (15 de marzo, La Parockia), Terrasa (16 de marzo, Cavern) y Logroño (22 de marzo, Stareo).

Turno luego para Vitoria (23 de marzo, Jimmy Jaazz), Úbeda (29 de marzo, Café 31), Orihuela (30 de marzo, La Gramola), Segur de Calafell (20 de abril, Coral), Gandía (26 de abril, Dublín), Almansa (27 de abril, Código de Barras) y Eibar (25 de mayo, EzDok).

Aún habrá tiempo después para visitar Barcelona (1 de junio, Freedonia), Mont Blanc (15 de junio, Musicall), Gijón (2 de agosto, Tsunami Xixón), P. de Pelayo García (17 de agosto, Kulturweek) y Manresa (7 de septiembre, X Aniversario Sleepwalkers MC M). Próximamente habrá más fechas.

TERCER ÁLBUM

En 2011 fichan por el sello Kaiowas Records, filial de Roadrunner Records (Hamlet, Berri Txarrak...) y editan su primer disco, Stalking the Prey. Su segundo disco, Road To Anywhere, es editado en 2015 por el sello francés Adrenalin Fix Music. Los dos álbumes son grabados y producidos en La Atlántida estudio de Barcelona, siendo Edgar Beltri (batería actual de la banda) el productor.

Durante más de diez años realizan múltiples conciertos incluyendo varias giras por Francia y Alemania. Su mezcla de punk y hard rock enérgico les permite compartir escenario con artistas internacionales de estilos diversos: Nashville Pussy (Resurrection Tour), Peter Pan Speedrock, The Last Vegas, Cavalera Conspiracy (Kaiowas Fest), The Hangmen, The Sisters of Mercy, Nelson Can (Low Festival), The Flaming Sideburns, The Dickies, The Avengers y mucho otros.

A finales de 2018 graban su tercer álbum en La Atlantida Estudio de Barcelona y fichan por la agencia de management y booking Black Izar (El Drogas, L.A.M.O.D.A., Travellin' Brothers). El próximo 15 de febrero comienzan un tour en Burgos que pretende ser interminable.