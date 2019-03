The Rolling Stones cancelan su gira por Estados Unidos y Canadá por enfermedad de Mick Jagger

Actualizado 30/03/2019 15:15:19 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico The Rolling Stones suspenden su gira por Estados Unidos y Canadá hasta nuevo aviso. Mick Jagger, voz y frontman del grupo, se encuentra de baja por enfermedad y los médicos han desaconsejado que Jagger salga de gira.

El comunicado emitido por el grupo, a través de sus redes sociales, dice lo siguiente: "Lamentablemente, los Rolling Stones anuncian el aplazamiento de sus próximas fechas en la gira por Estados Unids y Canadá. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda ocasionar a todos aquellos que tengan entradas para los shows. Queremos tranquilizar a los fans para que conserven dichas entradas, ya que serán válidas para las fechas reubicadas, las cuales se conocerán próximamente".

El texto, firmado por el propio Mick, continúa pidiendo disculpas a todos los fans canadienses y estadounidenses: "Los médicos le han dicho a Mick que no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico. Los doctores también han avisado que lo mejor es esperar a la recuperación completa para poder volver al escenario cuanto antes".

"Lo siento mucho por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá con las entradas compradas, realmente odio decepcionaros así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a la carretera tan pronto como sea posible. Una vez más, mis disculpas a todos", completa el cantante de 75 años en el comunicado.

The Rolling Stones pospondrán un total de 17 conciertos por Canadá y Estados Unidos de una gira que comenzaba el 20 de abril en el Hard Rock Stadium de Miami, continuaba en mayo por el New Orleans Jazz & Heritage Festival y concluía el 29 de junio en Canadá. Todos ellos formaban parte del 'No Filter Tour,' con el que recorrieron Europa durante 2017 y 2018. En España, los fans tuvieron la oportunidad de ver a Sus Satánicas Majestades por última vez el 27 de septiembre de 2017 en Barcelona.