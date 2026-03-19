Urtasun presenta la Oficina de Exportación Music By Spain para "situar la música española en el centro del Mundo"

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), participa en la presentación de Music by Spain, la Oficina de Exportación de la Música Española, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). Music by Spain nace como oficina de exportación para impulsar la prese - Eduardo Parra - Europa Press
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Actualizado: jueves, 19 marzo 2026 15:13
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    MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este jueves Music By Spain, la Oficina de Exportación de Música que busca posicionar a los profesionales del sector nacional en los mercados internacionales y que constituye "un paso estratégico para situar la música española en el centro del mundo".

   "No es solo un proyecto más, sino un paso estratégico para situar a la música española donde merece estar, en el centro del mundo. La oficina no es solo un punto de información, es un ecosistema de recursos, conocimiento y conexión", ha señalado el ministro en la rueda de prensa que se ha celebrado en la sala Galileo Galileo (Madrid).

   La oficina ofrecerá un mapa de recursos global, un portal con ayudas y oportunidades de formación, y una serie de informes sobre mercados y ferias profesionales, herramientas que -según el ministro- "democratizan el acceso a las oportunidades internacionales" y consolidan una "marca país" en torno a la música.

   La iniciativa está impulsada por la Federación de la Música de España, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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