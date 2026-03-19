Urtasun presenta la Oficina de Exportación Music By Spain para "situar la música española en el centro del Mundo"

1070850.1.260.149.20260319141639 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), participa en la presentación de Music by Spain, la Oficina de Exportación de la Música Española, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). Music by Spain nace como oficina de exportación para impulsar la prese - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este jueves Music By Spain, la Oficina de Exportación de Música que busca posicionar a los profesionales del sector nacional en los mercados internacionales y que constituye "un paso estratégico para situar la música española en el centro del mundo".

"No es solo un proyecto más, sino un paso estratégico para situar a la música española donde merece estar, en el centro del mundo. La oficina no es solo un punto de información, es un ecosistema de recursos, conocimiento y conexión", ha señalado el ministro en la rueda de prensa que se ha celebrado en la sala Galileo Galileo (Madrid).

La oficina ofrecerá un mapa de recursos global, un portal con ayudas y oportunidades de formación, y una serie de informes sobre mercados y ferias profesionales, herramientas que -según el ministro- "democratizan el acceso a las oportunidades internacionales" y consolidan una "marca país" en torno a la música.

La iniciativa está impulsada por la Federación de la Música de España, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).