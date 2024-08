Vetusta Morla se despide de los escenarios hasta 2026 con cuatro conciertos en Madrid y Barcelona

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla -compuesta por Juan Pedro Martín, Guillermo Galván Alonso, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González Giralda y David García 'el Indio'- ha anunciado su despedida de los escenarios hasta el próximo 2026 y lo hará con cuatro conciertos en Barcelona y Madrid en septiembre.

Concretamente, su último disco 'Figurantes' será presentado en las salas Razzmatazz y La Riviera los días 3 y 4 de septiembre en Barcelona, y el 8 y el 9 en Madrid.

La venta de entradas es exclusiva para la comunidad de seguidores que ha creado Vetusta Morla y a los que llama Valientes. Para poder acceder a la compra que se activará el próximo miércoles 28 de agosto a las 12.00 horas es necesario registrarse como fan en la página web del grupo.

Vetusta Morla se encuentra actualmente presentando en directo, además de colección de "himnos", algunas de las canciones de su último y séptimo álbum de estudio, publicado el pasado 31 de mayo.

Estos cuatro conciertos llegan después del anuncio del grupo de su descanso, una decisión que tomaron porque creen que se están haciendo "daño" con la "necesidad de presencia constante", según explicaron en una entrevista con Europa Press.

"Es un parón como los que hemos hecho toda la vida, pero no nosotros Vetusta Morla, los seres humanos. Nos estamos haciendo un poco de daño con esa necesidad de presencia constante, con ese no parar. Nosotros hablamos con muchas personas que en sus ámbitos laborales viven de una manera en la que no nos permitimos la pausa", aseguraba el guitarrista del grupo, Latorre.

Entonces Latorre reivindicó "la reflexión" y "el silencio" con el objetivo de crear y "transformarse" y aseguró que la idea de querer parar se estaba gestando hace tiempo. "Cuando estás obligado a hacer todo el rato es imposible aprender", añadía el guitarrista.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Por su parte, el vocalista del grupo, Pucho (Juan Pedro Martín), explicaba que después de la pandemia de la Covid-19 Vetusta Morla entró en una dinámica de "velocidad muy complicada" que acababa con el lanzamiento de un álbum que no estaba planeado.

"Cuando estás metido en una dinámica de conciertos, de giras, y de discos te metes en una velocidad que es muy complicada de parar de golpe. Y ya había muchas cosas apalabradas para este verano, de conciertos, etc. Teníamos las canciones, no sabíamos muy bien cómo lanzar el disco", precisaba Pucho para luego aclarar que no están haciendo nada que no hayan hecho anteriormente, solo "recuperar una vieja costumbre".