Vetusta Morla regresa con 'Si Vuelves' y presenta gira en 7 ciudades españolas

Archivo - El grupo Vetusta Morla durante una actuación en La Riviera, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vetusta Morla ha lanzado este 18 de septiembre 'Si Vuelves', la primera de las canciones que dan forma a su esperado proyecto discográfico, más de dos años después de iniciar un reposo creativo tras su debut hace casi 20 años.

'Si vuelves' es una producción de Héctor Reo y Vetusta Morla para Pequeño Salto Mortal, mezclado y masterizado por Óscar Clavel. Está grabado en vivo en 5020 Studios (Madrid) y busca mantener la sinergia, la espontaneidad y la vibración real de la banda tocando junta.

Llega con un clip rodado en celuloide, en formato 16 milímetros, que reconstruye la narrativa de la canción a través de una elipsis, para escarbar en la historia de dos amigas que comparten unas cicatrices que no las definen ni señalan, sino que las construyen. Su director, Iván Blanco, se propuso hablar del cuerpo como "una superficie donde se inscribe lo psicológico y lo social".

Como resultado de ese proceso creativo, el grupo iniciará el próximo 2 de octubre su 'Gira de Vuelta - Canciones de Ida', en la que presentará en directo buena parte de su nuevo repertorio, con temas inéditos, en un total de siete ciudades españolas, como detalla la banda en un comunicado.

El primer concierto tendrá lugar el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona para continuar el 9 de octubre en el Roig Arena de Valencia y el 24 de octubre en el Navarra Arena de Pamplona.

El recorrido prosigue el 31 de octubre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga y el 6 y 7 de noviembre en el Coliseum de A Coruña. La gira pasará también por el Live Sur Stadium de Sevilla el 14 de noviembre, antes de cerrar su recorrido con tres fechas en el Movistar Arena de Madrid, los días 19, 20 y 21 de noviembre.