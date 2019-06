Vídeo completo del concierto de Slipknot en el Rock am Ring

Actualizado 10/06/2019 17:10:42 CET

MADRID, 10 Jun. (EDIZIONES) -

Slipknot emitió en directo su concierto completo de la noche del domingo en el festival alemán Rock am Ring, uno de los más importantes del circuito del rock y el metal en todoeel mundo.

Este es el tercer concierto de la nueva etapa del grupo estadounidense, que en su vuelta a los escenarios pasará en nuestro país por Download Festival Madrid y Resurrection Fest.

Estos conciertos son los primeros de Slipknot desde 2016 e incluyen temas de We are not your kind, el nuevo disco de estudio -quinto y primero en cinco años- que publicarán el 9 de agosto.

REPERTORIO

People = Shit

(sic)

Get This

Unsainted

Disasterpiece

Before I Forget

The Heretic Anthem

Psychosocial

The Devil in I

Prosthetics

Vermilion

Custer

Sulfur

All Out Life

Duality

Encore:

Spit It Out

Surfacing