VÍDEO: La hija de Dave Grohl canta 'My hero' con Foo Fighters

26/08/2019

Dave Grohl, cantante de Foo Fighters - GETTY - Archivo

MADRID, 26 Ago.

Foo Fighters tuvieron una invitada muy especial en el escenario durante su concierto como cabezas de cartel en el festival británico de Leeds este fin de semana: La hija de Dave Grohl, Violet, para cantar el clásico 'My hero'.

"Este ha sido un viaje especial para mí porque tenemos un nuevo Foo Fighter en la banda con nosotros. Dejadme contaros algo: ella es la jodida mejor cantante que conozco", dijo el propio Grohl a la multitud al presentar a su hija de trece años.

El cantante y guitarrista hizo una extensa presentación de su invitada especial, insistiendo en que es la mejor cantante en la familia Grohl. "Miss Violet Grohl aquí y ahora", añadió.

Ambos hicieron así un dueto intercambiando las partes vocales de este tema del álbum The colour and the Shape de 1997, llegando a puntos emocionantes al unir sus voces durante el rotundo estribillo.