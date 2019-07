Vídeos del concierto de Bon Jovi en el Wanda Metropolitano de Madrid

Actualizado 09/07/2019 12:54:49 CET

MADRID, 9 Jul. (EDIZIONES) -

CRÓNICA - Bon Jovi en Madrid: El rock de estadio está mayor (pero aún quiere fiesta)

Bon Jovi ofrecieron en la noche de este domingo el único concierto en España de su actual gira europea, que congregó a más de 50.000 fans en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Un recital repleto de éxitos, principalmente de los ochenta y los noventa, aunque también marcado por los problemas vocales de su líder, Jon Bon Jovi, quien a los 57 años ha perdido su chorro de voz.

En cualquier caso, el cantante sacó adelante el concierto con esfuerzo y profesionalidad, ayudado por una banda más que solvente y un público totalmente entregado a la causa.

Durante la velada, sonaron himnos como You give love a bad name, Born to be my baby, Keep the faith, It's my life, In these arms, I'll be there for you o la guinda final con Livin' on a prayer.

Recopilamos a continuación vídeos grabados por los asistentes para quienes quieran rememorar una feliz noche de verano en la que la música se impuso por encima de cualquier otra consideración.