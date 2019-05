Vídeos de los conciertos de Metallica en Madrid y Barcelona

Actualizado 06/05/2019 13:45:13 CET

MADRID, 6 May. (EDIZIONES) -

Metallica acaba de pasar por España para actuar ante 68.000 personas en Madrid el 3 de mayo en Valdebebas - IFEMA y otras 50.000 este domingo día 5 en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En Madrid, el grupo californiano tocó Hardwired, The Memory Remains, Disposable Heroes, The God that Failed, The Unforgiven, Here Comes Revenge, Moth Into Flame, Sad but True, No Leaf Clover, St. Anger, One, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, Seek & Destroy, Lords of Summer, Nothing Else Matters y Enter Sandman.

El repertorio de Barcelona fue similar: Hardwired, The Memory Remains, Ride the Lightning, The Thing That Should Not Be, The Unforgiven, Here Comes Revenge, Moth Into Flame, Sad but True, Fade to Black, Frantic, One, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, Seek & Destroy, Lords of Summer, Nothing Else Matters y Enter Sandman.

A continuación recopilamos algunos de los vídeos de ambas veladas a modo de resumen final de lo que ha sido este exitoso paso de la banda por nuestro país, siendo el de Madrid, además, el concierto más multitudinario en España de toda la historia del grupo.