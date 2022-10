El vocalista de 'a-ha', Morten Harket, critica a Putin pero defiende al pueblo ruso: "Es una guerra que libramos todos"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vocalista del grupo noruego 'a-ha' (Sony Music), Morten Harket, conocidos por la canción 'Take on me', ha pedido al líder ruso, Vladímir Putin, que se retire de la guerra contra Ucrania, ya que es la "manera más fácil" para concluirla y ha recalcado que el líder ruso y su sociedad "son cosas totalmente diferentes".

"La gente de Ucrania está luchando una guerra en nombre de todos, de Europa, de Occidente y del mundo libre. No se trata de que Rusia haya invadido Ucrania, sino que están librando una guerra en nombre de todos nosotros", ha defendido el cantante en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum 'True North'.

Harket ha reconocido que ellos no han tenido ningún problema por la guerra a la hora de hacer la gira aunque ha aclarado que llevan tiempo sin ir "por las acciones de los líderes rusos". "Hemos hecho la gira que se suponía que íbamos a hacer y no nos ha llevado a Rusia porque dijimos 'No vamos a ir'. Hemos dicho a los territorios rusos que no durante años y es debido a las acciones de sus líderes en los últimos años", ha revelado, antes de remarcar que "simpatiza" con el pueblo ruso.

Por otro lado, el grupo está de estreno, puesto que este viernes 21 de octubre saldrá a la venta su nuevo álbum 'True North', sobre el que Harket no ha querido desvelar sus principales novedades. "Lo principal es que son canciones nuevas pero quien esté interesado en saber de qué tratan que se las escuchen", ha afirmado.

Este nuevo álbum, además, cuenta con la "sorpresa" de una película que recoge a la banda grabando las canciones en Bodo, la ciudad noruega situada a 90 km por encima del Círculo Polar Ártico. "A nosotros nos cogió un poco por sorpresa. En un principio serían dos o tres canciones y al final ha sido todo el álbum pero es nuestro corazón ahora", ha comentado.

La película 'True North', según Sony, se ha proyectado en más de 400 cines de 29 países y estará disponible para su alquiler y compra a partir de este viernes, 21 de octubre de 2022.