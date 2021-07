Yann Tiersen estrenará en streaming 'Kerber - La película', el filme que acompaña a su nuevo disco

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo 26 de agosto verá la luz 'Yann Tiersen: Kerber - La película', con la que el polifacético músico acompaña el lanzamiento de su nuevo disco, 'Kerber'. El filme, en el que Tiersen fusiona música y paisajes en una sensorial experiencia cinematográfica, estará disponible en el servicio de streaming LIVENow a partir de las 20:00 horas del jueves 26 de agosto. Las entradas ya están a la venta en la plataforma.

Grabada en su estudio y en puntos emblemáticos de la isla de Ouessant, 'Yann Tiersen: Kerber - La película' pretende ser una expresión cinematográfica única en la que el artista francés crea un mundo en el que lo tangible y lo etéreo son uno. "Queremos registrar un sonido completamente nuevo, que Tiersen está desarrollando, con sistemas analógicos electrónicos, redefiniendo composiciones de piano a través de sampleados y síntesis experimentales. Esperamos poder captar su espíritu en el contexto de una película dinámica", afirma Kit Monteith, director de la película.

El material para el filme fue rodado por Monteith con su cámara de 35 milímetros y su propio sistema analógico "para explorar y extraer los espacios naturales de la isla". "La combinación de estos elementos cinematográficos digitales y reales se reflejan en el enfoque electrónico y orgánico mezclado de las composiciones musicales. La película asume sus diferencias en la búsqueda por una nueva y extraña armonía entre ellas", señala el cineasta.

Nacido en Bretaña, Yann Tiersen, es un músico y que abarca multitud de géneros, conocido por sus grabaciones de estudio, 'Les Retrouvailles', 'L'Absente', 'EUSA y ALL', además de por sus bandas sonoras de películas tan populares como 'Amélie' o 'Good Bye, Lenin!'. Su singular estilo de producción combina instrumentación clásica y contemporánea, a menudo difuminando los límites entre ambas creando sonidos amplios, oníricos, ambientales y cinematográficos.

Este verano Tiersen presenta 'Kerber', un nuevo capítulo en la obra del artista que cuenta con su material más manifiestamente electrónico hasta la fecha. Y el filme que estará disponible en LIVENow captará la interpretación de Tiersen en cada canción del álbum, con el fondo impresionante de Ouessant.

'Yann Tiersen: Kerber - La película' está producida por Up The Game y dirigida por Kit Monteith. Esta película no solo es una oda a Ouessant, sino también al proceso creativo que Tiersen ha utilizado para producir 'Kerber'. Tiersen ha dedicado gran parte de 2020 a producir el álbum, primero escribiendo la partitura para piano y después transformando y procesando los sonidos electrónicos para generar paisajes sonoros inmersivos. Como el álbum, 'Kerber', la película se ha realizado fusionando formatos tradicionales y modernos.

