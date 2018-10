Yoko Ono celebra el 40 aniversario de las 'bellotas de la paz'

Actualizado 02/05/2009 11:22:50 CET

En 1969, el ex Beatle John Lennon y su mujer Yoko Ono sorprendieron al mundo repartiendo las llamadas 'bellotas de la paz' a distintos líderes mundiales para hacerles reflexionar sobre la paz mundial. Ahora, la viuda del artista planea celebra el 40 aniversario de esta curiosa idea enviando estos frutos a 123 dirigentes internacionales.

La inciativa que llevaron a cabo John Lennon y Yoko Ono por la paz mundial en 1969 les granjeó la simpatía de varios dirigentes mundiales que recibieron una bolsita transparente con 50 'bellotas de la paz'. También los medios de comunicación celebraron la idea, tal y como se refleja en 'The Ballad of John and Yoko'.

'Cogimos el primer avión de regreso a Londres/Con cincuenta bellotas atadas a un saco/Los tíos de la prensa dijeron, Que tengáis éxito/¡Qué bien que estéis de vuelta!', reza dicha canción, grabada durante aquellas vacaciones que John Lennon y Yoko Ono pasaron en la cama para pedir la paz mundial.

Ahora, cuando se cumplen 40 años de aquella original iniciativa, la viuda del ex Beatle planea repetirla a modo de conmemoración de aniversario. Según informaciones de la revista 'NME' recogidas por Europa Press, Yoko Ono le enviará dos 'bellotas de la paz' a 123 líderes mundiales para hacerles reflexionar sobre la paz mundial.

La pareja de frutos viajará en una caja de plástico transparente con la inscripción 'Bellotas de la paz por John y Yoko, Primavera de 2009'. Además, Ono planea colgar en la página web www.imageinepeace.com todas las cartas que en 1969 recibió de distintos dirigentes internacionales agradeciéndole al matrimonio de artistas el regalo.