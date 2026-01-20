Al 45% de profesionales del arte nunca le han subido el sueldo y un 38% no confía en el mercado laboral, según estudio

Archivo - El monumento ‘Ágora València’ durante su apertura y la presentación de sus actividades como capital del diseño 2022, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de junio de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El pabellón 'Ágora València' ha - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 45 por ciento de los profesionales del arte asegura que nunca ha tenido una revisión salarial en sus contratos y el 38 por ciento se declara "nada confiado" con la situación del mercado laboral.

Estas son algunas de las principales conclusiones del Informe sobre condiciones laborales en el sector del arte y la cultura en España, impulsado por Artepreneur junto con ITGallery y en colaboración con Artizense.

Un total de 590 profesionales han respondido mediante una encuesta online realizada entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025, con el objetivo de recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre la situación profesional de quienes trabajan en el sector del arte y la cultura en España.

Con un 80 por ciento de las respuestas, las mujeres reflejan una presencia mayoritaria que sigue impulsando la transformación del ámbito cultural. El informe refleja que los salarios en el sector del arte y la cultura en España muestran una tendencia de crecimiento moderado, marcada por revisiones "poco o nada frecuentes" y aumentos que, en muchos casos, no conllevan una mejora retributiva.

En este sentido, un 13 por ciento de los profesionales ha experimentado un aumento de sueldo vinculado a un ascenso, mientras que un 21 por ciento ha visto incrementar su salario en el último año y un 45 por ciento indica que nunca ha tenido una revisión salarial.

Asimismo, el sentimiento general hacia el mercado laboral es de cautela. Un 38 por ciento de los participantes se declara "nada confiado" y la confianza media alcanza solo un 1 sobre 5. Los resultados también indican oportunidades para mejorar la percepción del sector y fortalecer la movilidad profesional.

En relación con la movilidad profesional, el documento señala que es significativa, ya que un 42 por ciento de los encuestados busca activamente nuevas oportunidades laborales, y la experiencia general al buscar empleo obtiene una puntuación media de 1 sobre 5, subrayando los retos a los que se enfrentan los profesionales al explorar nuevas opciones laborales.

Aunque en los últimos años se ha asumido que muchos profesionales del sector habían emigrado -y posteriormente regresado-, los datos muestran que una parte considerable nunca ha trabajado fuera España (57 %), lo que sugiere que la movilidad internacional no es tan generalizada.

Por otro lado, muchos profesionales del arte y la cultura consideran cambiar de sector. Las preferencias se distribuyen entre: 49 por ciento mercado del arte, 32 por ciento educación/academia, 24 por ciento consultoría, 20 por ciento lujo/moda/diseño, 5 por ciento tecnología y un 1 por ciento se decanta por sectores completamente diferentes.

En cuanto al nivel educativo, el 68 por ciento de los profesionales del ámbito cultural posee un posgrado o máster, mientras que solo el 7 por ciento alcanza el doctorado, el nivel más alto de formación.

La participación muestra que las mujeres tienen una presencia destacada en las generaciones más jóvenes y medias del sector, mientras que los hombres predominan en los grupos de mayor edad.

Además, el trabajo presencial sigue predominando en el sector: el 57 por ciento de los encuestados trabaja principalmente en una oficina o en el lugar de la actividad laboral. El modelo híbrido y el remoto aún son minoritarios, con un 35 por ciento y un 8 por ciento respectivamente. Entre los distintos sectores, las galerías muestran la mayor presencialidad, con un 85 por ciento.

Por último, el informe recomienda a las empresas impulsar la diversidad, equidad e inclusión, así como profesionalizar la contratación y el desarrollo profesional; fortalecer estructuras internas y el bienestar laboral; y optimizar la comunicación interna y externa.

En el caso de los trabajadores se recomienda definir prioridades profesionales; invertir en formación y nuevas competencias; seguir las tendencias del sector y las oportunidades de ayudas y subvenciones; negociar condiciones justas; y cuidar el bienestar y la sostenibilidad laboral.