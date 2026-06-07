Unas 5.250 personas visitaron el Museo del Prado y el Thyssen durante la noche del sábado con motivo del viaje del Papa

Museo del Prado de noche. - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 5.250 personas visitaron el Museo Nacional del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza durante la noche del sábado 6 de junio al domingo 7 de manera gratuita con motivo de la visita del Papa León XIV a España, como han confirmado fuentes de las dos pinacotecas a Europa Press.

En concreto, al Prado acudieron en este horario especial --de 20:30 a 00:30 horas-- unas 2.750 personas. Además, según el museo las cifras de asistencia fueron "un poco más elevadas" de lo habitual y se alcanzaron los 13.298 visitantes durante todo el día --de 10:00 a 00:30 horas--. Por su parte, al Thyssen acudieron alrededor de 2.500 personas entre las 19.00 y las 00.30 horas.

La iniciativa, titulada 'Noche en Blanco y Amarillo' por los colores de la bandera vaticana, ha tomado como referencia a la 'Noche en blanco', iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad.

Además del Prado y el Thyssen, en la iniciativa han participado el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales y el Museo Naval, así como centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; y entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Asimismo, se sumaron a la noche algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico que abrieron a esas horas sus puertas para que los peregrinos pudieran visitarlas y rezar en ellas.