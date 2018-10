El 88% de españoles está a favor de remunerar por ley a artistas y creadores por usar sus contenidos, según un estudio

Publicado 07/09/2018 10:02:42 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 88% de los españoles está a favor de remunerar por ley a artistas y creadores por usar sus contenidos, según pone de manifiesto un estudio presentado este viernes 7 de septiembre por Europe for Creators y llevado a cabo entre los países denominados 'bisagra' en la votación de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único y Francia.

Concretamente, la encuesta online ha sido realizada entre el 24 y el 30 de agosto de 2018 por Harris Interactive, entre 6.600 ciudadanos mayores de edad en España, Italia, Alemania, Polonia, República Checa, Rumanía, Grecia y Francia (donde la Directiva ha sido objeto de debate) para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las relaciones entre la Unión Europea y las plataformas de Internet y la remuneración de los creadores.

El estudio también pone de manifiesto que un 67 por ciento de los españoles consideran que las plataformas de Internet ya tienen más poder que la UE y un 51% opina que la soberanía y la independencia de los países europeos están condicionadas por éstas.

"Estos resultados hablan por sí solos. Constituyen una llamada de atención para los europarlamentarios ante la votación del 12 de septiembre. Creemos que el actual equilibrio de poder debe ser modificado a favor de creadores y ciudadanos --afirma Véronique Desbrosses, directora general de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (European Grouping of Societies of Authors and Composers, GESAC)--. Los europarlamentarios tienen en sus manos el futuro de la Unión Europea. Los ciudadanos ya han hablado y los responsables políticos deben actuar ya".

La encuesta también revela que dos de cada tres españoles encuestados creen que las plataformas de Internet no remuneran de manera justa a los creadores por el contenido que usan de éstos y el 83 por ciento considera que estas plataformas deberían remunerar de un modo más justo a los medios de comunicación. España se sitúa como uno de los países en los que esta opinión tiene más calado, detrás de Grecia (86%), Italia (86%) y Rumanía (84%).

"Es la primera vez que se realiza un estudio para explorar la percepción sobre la influencia de los gigantes tecnológicos en el funcionamiento de la democracia en Europa. Las conclusiones demuestran claramente que los ciudadanos esperan medidas en este sentido", señala Jean-Daniel Lévt, director del área de Opinión de Harris Interactive.

Europe for Creators reúne a ciudadanos, creadores y organizaciones comprometidos con la lucha a favor de la Directiva sobre los Derechos de autor en el mercado único digital. Representamos a titulares de derechos de autor y creadores europeos, incluyendo autores, compositores, músicos, cantantes, pintores, escultores, directores, productores, periodistas, escritores, científicos y académicos.