Amaya Suberviola gana el 40 Premio BMW de Pintura en una gala presidida por la Reina Sofía

El Teatro Real de Madrid ha sido escenario de una gala presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía. - PREMIO BMW

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista navarra Amaya Suberviola se ha alzado con el 40 Premio BMW de Pintura por su obra 'ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)', en una gala presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid.

Más de 1.300 invitados del ámbito cultural, artístico y social han celebrado el 40 aniversario de este galardón, que también ha reconocido en la categoría de Arte Digital, el galardón ha recaído en el madrileño Chino Moya por su pieza audiovisual 'Metapope'.

El Grupo BMW ha rendido un homenaje a la Reina Doña Sofía, por su constante apoyo a la cultura y las artes, así como a su compromiso con causas sociales y humanitarias. Asimismo, se ha rendido tributo a la Princesa Doña Irene de Grecia, cuya labor al frente de la Fundación Mundo en Armonía comenzó al mismo tiempo que nacía el Premio BMW de Pintura.

El Grupo BMW destinará la donación de la gala al Banco de Alimentos, con el objetivo de paliar la situación de vulnerabilidad de los más pequeños.

El actor Álex González ha sido el encargado de conducir la gala, que ha ofrecido un espectáculo musical con la participación de la Orquesta Sinfónica RTVE, dirigida por Salvador Vázquez, junto al Dúo del Valle, Antonio Najarro y José Mercé, que realizó un recorrido emocional por la creación española de las últimas cuatro décadas, desde Falla hasta Manuel Alejandro, que culminó con una interpretación de 'Se nos rompió el amor' en homenaje a Rocío Jurado.

También ha participado Alaska, que ha recordado sus vivencias y la efervescencia cultural de la España de los ochenta, época en la que nació el Premio, y ha reivindicado el valor de la creatividad como seña de identidad. "La Movida no terminó en los ochenta. Revive cada vez que un artista se atreve a desafiar lo establecido y cada vez que España se reinventa a sí misma. Porque la creatividad aquí no se enseña, se respira", ha afirmado.

Con esta edición, el Premio BMW de Pintura celebra cuatro décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura y el talento artístico, consolidándose como uno de los certámenes más prestigiosos de Europa.

"El arte es un motor de transformación del pensamiento, y la cultura una herramienta esencial para el desarrollo de las sociedades. Nuestro apoyo al arte no es un gesto aislado, sino un compromiso global que busca construir puentes entre creatividad, innovación y ciudadanía corporativa", ha afirmado el presidente mundial del Grupo BMW, Oliver Zipse, durante su intervención.

Por su parte, el presidente ejecutivo de BMW Group para España y Portugal, Manuel Terroba, ha celebrado las cuarenta ediciones del galardón, "la prueba viva de que el arte y la innovación, la tradición y la modernidad, pueden caminar de la mano".

"El Premio BMW de Pintura ha sabido evolucionar con los tiempos, abriéndose a nuevos lenguajes como el arte digital, y convirtiéndose en un escaparate de diversidad, innovación y excelencia", ha indicado.