Amigos y familiares de Gemma Cuervo se despiden de la actriz en el Tanatorio de La Paz: "Fue una mujer muy pionera"

Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, para dar el último adiós a Gemma Cuervo, a 15 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amigos y familiares de la actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, han acudido al Tanatorio de la Paz de Alcobendas (Madrid) para despedirse de ella. "Fue una mujer muy pionera y la recordaremos con mucho cariño", ha expresado este domingo en la entrada del tanatorio la actriz Maribel Verdú.

"Para mí era como una segunda familia", ha expresado la actriz, que ha recordado la relación profesional y personal que unía a su suegra, María Luisa Merlo, con Gemma Cuervo. "Mi suegra y Gemma han hecho infinidad de funciones juntas. Es como una segunda familia para nosotros", ha destacado la intérprete, que ha subrayado que "todo el mundo" se sentía "parte de esa familia" cuando visitaban la casa de Cuervo.

También ha acudido Boris Izaguirre, quien ha afirmado que "Gemma era una mujer divina" y ha reconocido a la actriz "lo que ha hecho por el teatro por este país". "Gemma, toda una pionera. Una mujer maravillosa. He estado viendo fotos de ella más joven y es increíble lo que se parece a Cayetana", ha añadido también Izaguirre refiriéndose a la hija de la intérprete, Cayetana Guillén Cuervo.

Por su parte, el actor Roberto Álvarez ha enviado su cariño a la familia de Cuervo y la ha destacado como "una mujer generosa, sonriente, que ha generado en esta profesión siempre una tremenda afección hacia su persona". "Gemma era así, muy alegre, muy luminosa y muy amante de esta profesión", ha asegurado el actor.

Con ellos ha coincidido la abogada Cristina Almeida, que también ha calificado a la actriz como "una pionera". "Ella nos ha acompañado desde la televisión blanco y negro. Ya estaba en Estudio 1 y llevaba el teatro a la casa, y esa cosa era muy importante en aquel momento. Yo la voy a recordar como eso, como una pionera y una amiga que siempre he tenido al lado para todas las cosas", ha expresado Almeida.

A la capilla ardiente también ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado a la actriz como "una mujer cariñosa, libre, fuerte y amante de su familia". "Era una mujer muy querida por todo el público. Junto a su marido, Fernando Guillén, trajeron el cine contemporáneo. Es mucho lo que esta gran familia ha hecho por el teatro, por el cine y por la televisión", ha destacado la presidenta.

"UN PILAR DEL CINE Y EL TEATRO ESPAÑOL"

El actor Luis Miguel Seguí, que compartió rodaje con Cuervo en la serie 'La que se avecina', ha dicho que la actriz era "un amor, una gran amiga y compañera" y "un pilar del cine y el teatro español". "Es que es una institución de este país en el mundo de la interpretación y, bueno, pues a recordarla con una sonrisa", ha expresado el intérprete.

Por su parte, el actor, presentador y productor Alberto Closas jr ha dicho que "se ha ido una de las grandes actrices que quedaban". Además, Closas ha reivindicado que "hay que empezar a cuidar a los actores veteranos, a los actores importantes que tenemos en el país, que tenemos muchos, y creo que es importante recordarlos. Tanto a Gemma como a muchos otros, ¿no?

Los hijos de Gemma Cuervo (Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo) han agradecido las muestras de cariño y han destacado los valores de su madre. Además, han confirmado que su muerte se ha debido a una "agudización de golpe de la EPOC" (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que sufría la actriz.

"Hemos disfrutado de ella muchísimo tiempo con muy buena salud. Pero una agudización de golpe de EPOC se la ha llevado. Son casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa. Creo que es una referente de amor y dignidad, como ella decía", ha señalado Fernando Guillén Cuervo a los medios de comunicación en el tanatorio.

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha manifestado que su madre deja una ausencia "imposible" y ha ensalzado todo lo que aportado su madre, tanto en la familia como personalidad pública. "Todos estos días hemos estado la familia muy unida. Eso es el mayor legado que dejó mi madre, el amor que todos los de su alrededor llevamos hacia los demás y el propósito de dar nuestra mejor versión desde que salimos de casa hasta que volvemos y la voluntad de aportar a la vida de los demás", ha afirmado.