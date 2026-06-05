Ana Belén recibe el V Premio Mari Gaila de Amigos de Valle-Inclán en el Ateneo de Madrid

Archivo - Ana Belén conquista Madrid con el último concierto de su gira ‘Más de Ana’ - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante Ana Belén ha sido galardonada con el V Premio Mari Gaila que otorga la Asociación de Amigos de Valle Inclán este viernes en el Ateneo de Madrid.

Además, en una jornada en torno al centenario de la publicación de 'Tirano Banderas', la entidad ha premiado con el III galardón Séptimo Miau a Pedro Casablanc.

Mientras que Ana Belén ha sido premiada por "sus interpretaciones del inolvidable personaje femenino valleinclaniano en la película 'Divinas palabras' de José Luis García Sánchez, de Lupita en la película 'Tirano Banderas' y de la mozuela en 'Ligazón'", Casablanc ha sido reconocido por su interpretación en el montaje teatral ' Don Ramón del Valle-Inclán', basado en la original biografía del escritor.

Estos premios instaurados por los valleinclanistas fueron recibidos en anteriores ediciones por, entre otros, Nuria Espert, Caterina de Azcárate, Miguel Rellán, Juan Echanove, Manuel Revuelta o Rafael Álvarez 'El Brujo'.