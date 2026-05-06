Artistas y galerías piden a Gobierno y oposición que cumplan con la Directiva europea y apliquen IVA reducido al sector

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha pedido este miércoles que el Gobierno y la oposición acuerden dar cumplimiento a la Directiva 2022/542 relativa a las ventas de obras de arte y "procedan a adoptar un IVA reducido para el sector".

Así lo ha reclamado en un comunicado, después de que el pasado 11 de marzo la Comisión Europea denunciase a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la falta de transposición de la Directiva 2022/542 relativa a las ventas de obras de arte.

La Comisión dijo que la falta de transposición por parte de España conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la Directiva y aplicarán normas diferentes.

En este contexto, artistas y galerías han recordado que llevan años pidiendo al Gobierno la reforma del IVA para tener, "al igual que el resto de los sectores de la cultura y el resto de los países europeos", un IVA cultural que les permita desarrollar su trabajo.

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha añadido que, "a pesar de numerosas reuniones, informes, comunicados y protestas, las demandas del sector han sido respondidas con el más absoluto de los silencios" mientras su "supervivencia se hace cada vez más complicada".

"No hay razones sólidas, ni culturales ni económicas, que justifiquen no aplicar un IVA cultural competitivo. Desde enero de 2025, muchos de los países de nuestro entorno ya lo han adoptado (Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia)", ha agregado.

Finalmente, el Consorcio sostiene que no se pide una bajada del IVA "por capricho o de forma arbitraria", sino que "se defiende la necesidad de competir en igualdad de condiciones para poder desempeñar con eficacia y responsabilidad" su profesión y poder seguir ejerciéndola en su "propio territorio".