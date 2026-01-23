La Carrera de la Primavera teñirá de rojo las calles de Madrid el 1 de marzo para celebrar el Año Nuevo Chino

Madrid Spring Festival 2026 ofrecerá en la capital una programación cultural y deportiva abierta a todos los públicos, vinculada al Año Nuevo Chino - MADRID SPRING FESTIVAL

La Carrera de la Primavera Comunidad de Madrid 2026-Año del Caballo teñirá de rojo, el color de la buena suerte en la tradición china, las calles de la capital el próximo día 1 de marzo, una cita deportiva con la que se celebrará el Año Nuevo Lunar, más conocido como la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo chino, la festividad tradicional más importante del año en el calendario chino.

La que será la primera carrera popular en Europa vinculada al Año Nuevo Chino, con distancias de 5, 8 y 16 kilómetros, prevé superar los 6.000 participantes de más de 50 nacionalidades, según los organizadores.

Una cita deportiva que forma parte de Madrid Spring Festival 2026, cuya sexta edición se ha presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el domingo en el recinto ferial de Ifema Madrid.

El director de Madrid Spring Festival, Javier Martínez Candial, el concejal presidente del Distrito Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, y el presidente de Asociación China Usera España, Enguan Chen, han presentado la programación de este festival que celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en la explanada de Puente del Rey (Madrid Río).

"Madrid es una ciudad donde caben todas las culturas, y donde la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Queremos que Moncloa-Aravaca, como Putuo --distrito de Shanghái, donde arrancó el festival-- sea un distrito vivo, participativo y abierto a grandes eventos culturales para toda la familia", ha afirmado Fanjul.

Desde su creación en 2021, bajo el lema 'Madrid Loves You', el proyecto tiene como objetivo ampliar el reconocimiento de la ciudad de Madrid y activar la integración global entre China y España. En este espacio festivo conviven la cultura del zodiaco chino y las tradiciones del Año Nuevo Lunar con el espíritu deportivo y participativo.

Una oferta de deporte, exposiciones, actividades, gastronomía y turismo, que genera un nuevo escenario que permite descubrir "paisajes aún no vistos" de Madrid y convierte al festival en un motivo para viajar.

"No entendemos el festival solo como un evento cultural o deportivo aislado, sino como un motivo real para viajar a una ciudad. Una experiencia integral que combina deporte, cultura, gastronomía y ciudad, y que genera impacto turístico y económico", ha indicado el director de Madrid Spring Festival.

Según los datos compartidos durante la presentación, se estima que el impacto de Madrid Spring Festival 2026 supere los 10 millones de euros, sumando deporte, cultura y turismo, con una previsión de asistencia durante los TRES días de actividades en Madrid Rio de más de 25.000 visitantes, entre corredores y público general.

LA CARRERA DE LA PRIMAVERA

La Carrera de la Primavera será el "corazón" del festival. En esta edición, estrenará además nuevos recorridos que combinan el entorno urbano de Madrid Río con la naturaleza de la Casa de Campo.

Con salida y meta en la explanada de Puente del Rey, la prueba mantendrá sus tres distancias emblemáticas (5 km, 8 km y 16 km) adaptadas a distintos perfiles de corredores.

Además, en la programación también destaca el encuentro musical entre la zarzuela española y la música tradicional china, concebido específicamente para el festival como símbolo del intercambio cultural entre ambos países.

La música también tendrá un papel protagonista con la actuación de una veintena de grupos musicales emergentes de ambos países durante los tres días del festival, que tendrá a Chapter 2 como nuevo colaborador para la programación artística y cultural.

Igualmente, se ha confirmado la actuación de figuras consagradas como el intérprete chino de guzheng, Wan Xing, y el guitarrista flamenco chino, Wang Can, residente en España, que utilizarán conjuntamente la adaptación de repertorios tradicionales chino y español como punto de partida.

En 2024, más de 750.000 turistas chinos visitaron España, de los cuales 310.000 eligieron Madrid, con un gasto medio cercano a los 2.900 euros por visitante y una estancia media de entre siete y nueve noches, según han recordado los organizadores del acto.

Tras su celebración en Madrid, el festival continuará su recorrido internacional con su regreso a Shanghái los días 28 y 29 de marzo, con el Shanghái x Madrid.