La ceremonia de inauguración reivindica Valladolid como el "Valhalla" del cine de autor y "de calidad"

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gala de inauguración de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) celebrada este sábado ha reivindicado a la capital vallisoletana como el "Valhalla" del cine de autor, "de calidad y del que permite concebir esperanza", dado que se pueden observar cintas de todas las nacionalidades que dan "imponentes lecciones de dignidad, generosidad y humanidad".

Una gala que ha empezado en torno a las 19.17 horas y cuya alfombra verde, que ha estado pasada por agua, ha recibido a personalidades del mundo del cine como Paco León, Leonor Watling, Miguel Ángel Muñoz, María José Alfonso o Tamar Novas.

El acto ha comenzado con una actuación musical de Los Secretos que han ofrecido al público su 'Bulevar de los sueños rotos' tras lo que, ante un animado Teatro Calderón, ha tomado la palabra el presentador de la ceremonia, el actor gallego Javier Veiga, quien ha destacado que la Seminci es el "valhalla" del cine de autor. "En definitiva, lo que se pide es más cine y más gente en los cines", ha añadido.

También ha dedicado unas palabras más reivindicativas hacia aquellos que critican las subvenciones al cine, ya que otros sectores como la agricultura también las reciben, "incluso los partidos políticos", por lo que "los que se empeñan en mostrarse en contra de esta financiación pública a la cultura también están subvencionados".

CARTA DEL DIRECTOR Y MADRINA

La madrina de la 67 edición, la actriz Macarena Gómez, por su parte, ha sido la encarga de leer la tradicional carta del director del festival, Javier Angulo, en la que ha señalado que lograr la "total actividad cinematográfica" tras un par de ediciones tocadas por la pandemia de la COVID-19 "es el gran reto que se afronta este año en la Seminci".

Para lograr esta misión, el festival de cine se ha propuesto ofrecer "nada más que una programación capaz de superar las expectativas de un público acostumbrado a grandes cintas, documentales y cortos de corte social".

"El cine es la mejor vitamina para combatir el pesimismo y el enfado con el que viven muchas personas", ha subrayado Gómez, haciéndose eco de las palabras escritas por Angulo, "si bien hay pocas comedidas diferentes en la edición, ya que es difícil encontrar este tipo de género en los proyectos seleccionados, que se han elaborado durante los terribles tiempos de la pandemia y se han recuperado este año".

Pero hay algo que "permite concebir esperanza", avisa el máximo responsable de la Seminci, y ello "es comprobar que en el cine que viene cada vez se encuentran más historias con personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, que dan imponentes lecciones de dignidad, generosidad y humanidad a los espectadores".

En esta línea, la madrina ha recordado que la programación está llena de cine "que conmueve, que remueve los sentidos y los sentimientos y permite meditar sobre el mundo".

Por último, ha subrayado que los organizadores han puesto a disposición del público un menú cinematográfico "completo y sabroso" de más de 200 películas en las que destacan "la importante presencia de debutantes en la que llama la atención la participación de realizadoras de todo el mundo". ""a mesa está servida para ustedes, gente de exquisito paladar cinematográfico. Buen provecho", ha concluido.

PRESENTACIÓN DE LA SELECCIÓN OFICIAL EVA MARCIEL (19.42)

Tras estas palabras, ha entrado en escena la actriz vallisoletana Eva Marciel, quien ha sido la encargada de presentar la Sección Oficial, que se compone de 21 películas, 18 de las cuales compiten por las Espigas en el festival.

"Lo digo todos los años. Es Seminci, con 'c', no con 'ch' por favor. ¿Todos lo tenemos claro?", ha ironizado Marcial, para después enumerar las películas participantes y destacar algunas de ellas, como la surcoreana 'No bears', que entremezcla varios géneros, así como para puntualizar que hay algunas que coquetean con lo sobrenatural y la presencia de una película del director ucraniano Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, 'Pamfir'.

Del mismo modo, ha recordado que la película inaugural es 'No mires a los ojos' de Félix Viscarret y la de clausura será 'El maestro jardinero', bajo la dirección de Paul Schrader. También ha indicado que ocho de los títulos seleccionados representan a sus respectivos países en los premios estadounidenses de los Óscar 2023.

Tras ello, ha procedido a presentar a los miembros de los diferentes jurados que se van a encargar de valorar la calidad cinematográfica de las películas que participan en las diversas secciones del festival de cine.

El jurado internacional, compuesto por Kate O'Toole, Jorge Arriaga, Pablo de Vita, Patricia Ferreira, Martín Hernández, Narie-Pierre Richard y Tanya Valette, ha salido al escenario para recibir el caluroso reconocimiento del público.

Tras esta recibimiento, su presidenta, la actriz irlandesa Kate O'Toole, ha subrayado que la Selección Oficial de la Seminci ha programado una serie de "destacadas" películas y cortos de diferentes países, en los que se encuentran Corea del Sur, Estados Unnidos, Reino Unido, China, Irlanda, España, Marruecos, Ucrania o Dinamarca.

Además, ha puntualizado que hay una selección de títulos que "reflejan la diversidad que existe alrededor del mundo" y se ha mostrado entusiasmada "de poder ver el mayor número de películas que se le permitan". Por último, ha agradecido a la "preciosa" ciudad de Valladolid por permitirle participar en la edición y por confiar en su criterio para presidir el jurado oficial.

HOMENAJES Y ACTUACIONES MUSICALES

Después, se ha proyectado un emotivo vídeo homenaje en el que se ha recordado a todos aquellas personas relacionadas con el mundo del cine que han perdido la vida durante este año.

En esta línea, la organización de la ceremonia ha brindado un espacio al actor de cine y televisión Miguel Ángel Muñoz, quien ha asegurado ser un amigo cercano del presentador de la gala y ha recordado una divertida anécdota sobre la importancia de ver películas y, "sobre todo, de contar con la valoración y el criterio de los más cercanos sobre su trabajo".

"El cine español sigue consolidando nuevos talentos y para confirmarlo basta con observar la cosecha de películas de esta edición, que bajo ningún concepto los espectadores se pueden perder", ha apostillado.

Dado que el festival cuenta con una publicación especial dedicada a la obra cinematográfica del director Juan Antonio Bardem por su centenario, la ceremonia también ha invitado a la familia del creador audiovisual para conmemorar esta efeméride.

Así, la viuda del director, muy emocionada, ha agradecido al festival la invitación y el espacio dedicado al que fuera su marido, palabras que han sido recibidas por el público con una gran ovación.

También ha contado con un espacio propio el director de 'L'immensitá', Emanuele Crialese' quien se ha mostrado honrado por recibir la invitación de la Seminci a la gala inaugural, porque es "ideal ver un teatro lleno en estos tiempos y participar en un acto de resiliencia porque también es una muestra pública de valor y coraje".

El equipo de la película 'No mires a los ojos' ha subido al escenario poco antes de finalizar el acto y su director ha destacado que "es un momento muy bonito y un privilegio enseñar la cinta al público de la capital vallisoletana en una noche tan especial", así como el hecho de "poder presentar a un equipo tan talentoso y ha invitado a los asistentes a disfrutar de la película".

La gala ha estado acompasada por la apertura musical de Los Secretos, que han tocado algunos de sus clásicos como 'Por el bulevar de los sueños rotos' o 'Déjame' y por la actuación de cierre al piano de la pamplonesa Amaia Romero.