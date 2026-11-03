Cirque du Soleil desembarca en Madrid con 'KURIOS-Gabinete de Curiosidades', su oda 'steampunk' a la imaginación

Kurios-Gabinete de Curiosidades, del Cirque du Soleil, desembarca en Madrid - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cirque du Soleil celebra mañana en Madrid el estreno oficial de 'KURIOS-Gabinete de Curiosidades', la 35ª producción de la compañía canadiense desde su fundación en 1984. Escrita y dirigida por Michel Laprise, la obra sumerge al espectador en un universo retrofuturista de estética 'steampunk' donde el progreso industrial del siglo XIX y la máquina de vapor cobran vida a través de la poesía circense.

La historia sigue los pasos de un peculiar científico convencido de la existencia de un mundo invisible oculto en su gabinete de maravillas. Su entorno cotidiano se transforma cuando una comparsa de extravagantes personajes -los habitantes del imaginario país de Curiosistán- irrumpe en su taller mecánico para poner su realidad patas arriba y avivar el poder de la imaginación.

El montaje, que podrá disfrutarse hasta el 27 de diciembre, cuenta con un elenco de 50 artistas originarios de 21 países, arropados por un equipo itinerante de 120 personas de 30 nacionalidades distintas y siete músicos que interpretan la banda sonora íntegramente en directo. Avalado por más de 3.000 representaciones por todo el mundo, 'KURIOS' reúne un total de 464 objetos de utilería y más de un centenar de trajes creados por el diseñador Philippe Guillotel.

Entre los números más singulares que el público madrileño podrá presenciar sobre la pista destacan 'El mundo invertido' (un desafiante acto de equilibrio de sillas en espejo), 'Bicicleta aérea', 'Red de acrobacias', 'Banquine' con pirámides humanas de hasta cuatro niveles, y números de contorsión ejecutados sobre una mano mecánica articulada de 340 kilos y 4,5 metros de longitud inspirada en los artefactos del Renacimiento y la Revolución Industrial.

Asimismo, el recinto móvil que acogerá la producción funcionará como una auténtica "aldea sobre ruedas" energéticamente autosuficiente. La Gran Carpa, en el Escenario Puerta del Ángel, de 19 metros de altura y 51 metros de diámetro, se ha levantado con el concurso de un centenar de operarios y 1.200 estacas ancladas al terreno, ofreciendo capacidad para 2.500 espectadores por función y generando empleo para cerca de 150 trabajadores locales durante su estancia en la capital, según ha informado la organización