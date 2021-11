Cultura asegura en 150 millones 385 obras para la colección permanente del Reina Sofía

Archivo - Fachada del Museo Reina Sofía tras la desconvocatoria del parón cultural de este fin de semana por la promesa de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, de estudiar las singularidades de este sector para que puedan beneficiarse de las me

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 385 obras para su exhibición en la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por valor de 149.994.575 millones, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las obras aseguradas proceden de colecciones particulares e instituciones internaciones como The Estate of David Smith (EEUU),Fundación Pablo Palazuelo, Fundación Colección Patricia Phelps de Cisneros (EEUU), The Easton Foundation de Nueva York, Fundación Telefónica, Fundación Susana y Ricardo Steinbruch y Fondation Gandur pour l'art de Ginebra, entre otros.

El periodo máximo de cobertura de la garantía del Estado, se iniciará y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2022, hasta la devolución de las mismas con fecha límite de 31 de diciembre de 2022.

El Estado también ha otorgado garantía de Estado a tres obras de la colección Várez para su exhibición en la colección permanente del Museo Nacional del Prado. Las obras han sido 'Natividad de Cristo con donantes' de Fernando Llanos, 'Oración en el Huerto' de Paolo de San Leocadio y 'Virgen con Niño' de Juan de Flandes.

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha asegurado en 1.264.120 euros la pintura 'Retrato del Rey Carlos III de España' de Antonio Rafael Mengs, del Museo de Bellas Artes de Copenhague (Dinamarca), para su exhibición en el Salón de Alabarderos del Palacio Real de Madrid.

Finalmente, el Estado ha asegurado en 37.000 euros dos obras para su exhibición en la colección permanente del Museo Sefardí. Se trata de un fragmento de yesería de la Sinagoga de Lorca y una lámpara sinagogal.