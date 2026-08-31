Cultura dice que Generalitat Valenciana no atendió dos peticiones de información sobre museos antes del robo de Villena

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura solicitó en dos ocasiones a la Generalitat Valenciana información reclamados por la Policía para reforzar la seguridad de sus museos frente a la oleada de asaltos, unas peticiones que el Gobierno autonómico dejó sin respuesta antes de que se produjera el robo del histórico Tesoro de Villena, según han confirmado fuentes del Ministerio de Cultura a Europa Press.

Aunque el Ministerio de Cultura aportó "de forma inmediata" los datos de los centros bajo su gestión directa , el pasado 11 de agosto requirió estos mismos detalles a las autonomías, insistiendo el 24 de agosto a aquellas administraciones que no habían contestado.

Preocupados especialmente por el asalto al Museo de Albacete a finales de julio, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes solicitó la colaboración de la Policía Nacional para "tratar de prevenir casos similares a los ocurridos en la primavera e inicio del verano".

En relación a esto, el Ministerio ha detallado a través de un comunicado que se encuentra en "contacto permanente con las comunidades autónomas" tras registrarse un "aumento de los robos en instituciones museísticas este año.

A raíz de esto, la Brigada de Patrimonio Histórico solicitó un inventario de aquellos museos autonómicos y estatales con "un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas" con la finalidad de blindar su protección.

CADA ADMINISTRACIÓN TIENE COMPETENCIA RESPECTO A SUS BIENES

Así las cosas, el Ministerio ha expresado que problemática de la seguridad de las colecciones se analizó el pasado viernes 28 de agosto en un encuentro técnico donde el Ministerio recordó que, en lo que respecta a la custodia de las obras de arte, "cada administración tiene la competencia respecto de los bienes que gestiona".

Con el fin de coordinar el despliegue de nuevas medidas de protección frente a estos asaltos, Cultura convocará "en los próximos días" una reunión de trabajo que sentará en la misma mesa a las direcciones de museos autonómicos y a los especialistas de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional.