Disney trae un avance exclusivo de 'Predator: Badlands' a Comic-Con de Málaga: "Tenemos cosas increíbles para enseñar"

MADRID, 27 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

Disney ha traído este sábado el "tercer y definitivo" trailer de 'Predator:Badlands' en exclusiva a la San Diego Comic-Con de Málaga, así como los primeros 20 minutos de la película (tras presentar los 30 primeros minutos en la convención de San Diego). Desde el 'Hall M', el auditorio más grande del evento, 3.000 fans han podido disfrutar también de una pequeña rueda de prensa con el director del filme, Dan Trachtenberg, una de las actrices protagonistas, Elle Fanning, y Álex de la Iglesia ejerciendo como maestro de ceremonias.

"He pasado años yendo a la Comic-Con en San Diego como fan, durmiendo toda la noche mientras esperaba en primera fila para tratar de entrar. Así que sé lo que es esperar y estar emocionado por ver lo que estás a punto de ver, y creo que tenemos algunas cosas bastante increíbles para enseñaros", ha reconocido el director de 'Predator: Badlands', Dan Trachtenberg. La película llegará a los cines el próximo 7 de noviembre.

Trachtenberg ha dejado caer a los asistentes al panel que la película le encantará a los fans de la franquicia de Predator, pero que también gustará a quienes se embarquen por primera vez en esta aventura. En este sentido, ha destacado la relación entre el Predator protagonista y el personaje de Elle Fanning, "un emparejamiento realmente inesperado y divertido".

Por su parte, Fanning ha recalcado que si bien había visto Predator, la película original de Arnold Schwarzenegger de 1987, su "presentación" a la franquicia fue a través de Prey, que Trachtenberg dirigió en 2022. "Quedé impresionada por su capacidad de engranar el mundo de esta criatura peligrosa, pero también con el corazón que tenía la película, sobre todo en lo que concierne al personaje femenino", ha explicado.

Tras hablar de algunos de los aspectos más curiosos del rodaje (Fanning, que interpreta a dos 'sintéticos' de la malvada corporación Weyland-Yutani, ha hablado sobre cómo esta película le ha ofrecido la oportunidad de interpretar dos papeles a la vez, algo que no había hecho nunca), tanto Trachtenberg como Fanning han comentado su experiencia en las Comic-Con como audiencia.

"Mi sueño era hacer algún día algo que mereciera estar en el escenario de una Comic-Con", ha confesado el director.

Si bien Fanning sólo se ha acercado a la convención de San Diego un par de veces, ha destacado que le "encantan" los fans" y la manera en la que uno puede sentir su "pasión y emoción" cuando entra en estos lugares y habla con ellos. "Creo que esa es la belleza de esto, que el público realmente se preocupa y aman a estos personajes", ha valorado.

Antes del avance de 'Predator:Badlands', los asistentes han podido disfrutar de 'Predator: Killer of Killers', la antología de animación del universo de Predator que el propio Trachtenberg dirigió y que se puede ver en Disney+ desde principios de verano. Entre aplausos de los fans y junto a un 'cosplayer' emocionado de Predator que ha sido invitado a subir al escenario, el director ha dado paso a esta película que cuenta los enfrentamientos de una saqueadora vikinga, un ninja del Japón feudal y un piloto de la Segunda Guerra Mundial contra los famosos Predator.