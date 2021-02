El escritor Justo Sotelo reflexiona sobre la creación literaria en 'Poeta en Madrid'

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y economista Justo Sotelo ha presentado este martes su nueva novela, 'Poeta en Madrid' (editorial Huso), una obra en la que reflexiona sobre el acto de la creación literaria, y profundiza en los motivos que necesita la literatura para continuar vigente en los tiempos actuales.

En declaraciones a Europa Press, el autor a la hora de escribir la novela se inspiró en la poética de Aristóteles, "donde se ponen de manifiesto las reglas que debe tener la literatura", y remarca que aunque "algunas ideas de la obra son de hace 25 años, he ido madurando una idea que en el fondo tiene todo creador: qué tiene en la cabeza cuando está creando".

Sotelo ha querido plasmar en el personaje principal de la novela, Gabriel Relham, el proceso del acto creativo: "he intentado poner de manifiesto el papel del creador en este siglo XXI, y me parecía que lo tenía que hacer de una manera sencilla, con un texto no demasiado largo que reflejara también la época en la que estamos, de prisas, donde todo es efímero".

Gabriel Relham es el poeta del título. Está escribiendo una obra literaria y necesita que sus fantasmas, amores y obsesiones se encuentren junto a él en una buhardilla de la calle Atocha de Madrid, donde vivió el propio Sotelo.

El escritor ha querido reflejar en el libro "cuatro componentes espirituales, porque el creador protagonista tiene en la cabeza básicamente música, literatura, amor y amigos, los cuatro elementos que creo que son más importantes en la vida", señala.

En 'Poeta en Madrid', la música ocupa un lugar relevante durante toda la obra: "casi siempre escucho música clásica y ópera cuando escribo, y escribo como si estuviese escribiendo una sinfonía", subraya Sotelo.

En la otra vertiente artística que el escritor madrileño manifiesta en la obra, la literaria, aparecen continuamente sus escritores de referencia: "está ahí Borges porque este es un texto básicamente borgiano. Este libro es mi propia Biblioteca Universal', pero Joyce también tenía que estar ahí, como Beckett, Goethe, Virginia Woolf, Shakespeare, Faulkner y Proust, además de otros".

Consciente de la importancia del lenguaje en sus anteriores obras, Sotelo explica que se ha inspirado en Proust para utilizarlo en 'Poeta en Madrid': "El tiempo se recupera con Proust gracias al lenguaje, y yo lo que he querido recuperar es el lenguaje actual posmoderno del siglo XXI".

Los seis capítulos del libro son tanto los actos de una obra de teatro, con sus correspondientes escenas y acotaciones teatrales, como un poema en prosa o una novela.

Es pues una "obra ambiciosa", según Sotelo, cuya estructura rompe con la estructura clásica del texto y mezcla los géneros, pues se forma con teatro, prosa poética e incluso ensayo: "defiendo que la literatura actual debe tener un poco de ensayo, pues la humanidad ya ha contado historias, -¿quién supera a Zola, a Hugo o a Galdós?-, pero en el siglo XXI todo es posmoderno, todo es híbrido y me apetecía dar este salto al vacío", explica.

Una ambición que deja espacio al autor para contar también una "pequeña historia, la relación de amor entre Elvira y Gabriel Relham", puesto que a Sotelo también le interesaba "escribir sobre la sensualidad".

En la obra, Sotelo muestra su interés por las nuevas formas de comunicación que están surgiendo gracias a la tecnología, que entrelaza con los temas espirituales: "yo quería escribir un libro del siglo XXI, y en este siglo Internet y las nuevas tecnologías están metidos en nuestras vidas, y también en la literatura. Si Borges o Proust vivieran hoy, tendrían Facebook y Twitter", señala.

Sin embargo, al escritor no le ha influido a la hora de escribir 'Poeta en Madrid' un tema tan actual como la pandemia: "esto influye en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, pero un creador debe olvidarse de la coyuntura, no debe crear porque esté feliz o triste", remarca.

Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Sotelo afirma que estos estudios le han influido al ponerse a escribir la novela, pues "me ha dado la seguridad de que he escrito el libro que yo quería escribir, de que no cometo errores teóricos de autores, épocas y demás".

Justo Sotelo nació en Madrid. Es catedrático de política económica y profesor universitario en ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y CUNEF (Universidad Complutense de Madrid). También se licenció y doctoró en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, e hizo dos másteres en Estudios Literarios y Literatura Española. En 1995 publicó su primera novela, 'La muerte lenta', y dos años después 'Vivir es ver pasar', que fue finalista en los premios Sésamo y Ateneo de Sevilla. En 2006 vería la luz 'La paz de febrero'. Su cuarta novela fue 'Entrevías mon amour', en 2009. Publicó su quinta novela, 'Las mentiras inexactas', en 2012. En 2011 leyó la única tesis escrita en español sobre el escritor japonés Haruki Murakami, que le dio la idea para publicar su ensayo 'Los mundos de Haruki Murakami' en 2013. Su última obra fue 'Cuentos de los viernes', en el año 2017.