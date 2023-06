El escultor roteño Jonathan Alonso Niño presenta su última imagen inspirada en la obra de Julio Romero de Torres

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escultor roteño Jonathan Alonso Niño presentará públicamente el próximo 26 de junio en La Hornacina --el portal más importante de arte cofrade--, su imagen 'María Santísima de la Pasión', una obra inspirada a su vez en otras del pintor cordobés Julio Romero de Torres como 'La chiquita piconera', 'Fuensanta' o 'La Monjita'.

'María Santísima de la Pasión' es el nombre de la imagen que culmina un proceso de más de un año de investigación y documentación por parte del imaginero, que ha tomado como referencia las pinturas más conocidas del pintor, así como fotografías recuperadas de la que fue su modelo favorita, María Teresa López.

La escultura, que corresponde con una imagen de candelero de tamaño natural, está realizada en madera de cedro y policromada al óleo y formará parte de un oratorio privado, aunque no se descarta que pueda ser cedida para una hermandad.

En palabras del propio escultor, la representación mariana en la escuela sevillana normalmente se corresponde con una mujer joven y bella. "Cuando me ofrecieron este proyecto me pareció muy interesante y no dudé en aceptarlo, ya que Romero de Torres representa ese canon de belleza de mujer andaluza", recalca el artista en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el roteño ha intentado transmitir el "dolor de una madre" pero manteniendo la armonía y la belleza en las facciones. Además el imaginero ha destacado la dificultad de proyectar una imagen en tres dimensiones a partir de cuadros "sin poder tomar apuntes del natural" como acostumbra en otras otras.

PERFIL DE JONATHAN ALONSO

Jonathan Alonso Niño, nació en Rota (Cádiz) en 1994, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y es alumno en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y discípulo de los imagineros Ángel Panjoa y de la hiperrealista Ana Rey.

Entre sus obras destaca la 'Virgen de los Sentimientos de Haza del Trigo' (Granada), la 'niña hebrea con síndrome de Down' de la Hermandad de la Borriquita de Rota o el 'San Juan' de la Hermandad del Amor de Constantina (Sevilla).

Además, de obras destinadas al culto, el artista ha participado en exposiciones fuera de España, con obras como 'Cabeza decapitada de Santo' en Chicago, EEUU.