España inaugura la instalación arquitectónica 'DRAC' en Fránkfurt para representar la "capacidad creativa" del país

DRAC, una obra arquitectónica sostenible inspirada en Gaudí, representa a España en Frankfurt 2026 - ICEX

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

'ICEX España Exportación e Inversiones' ha inaugurado este miércoles en Fránkfurt la instalación arquitectónica 'DRAC', una estructura singular que representa la "capacidad creativa e industrial" del sector constructivo español en el marco de la Capitalidad Mundial del Diseño Fránkfurt Rhein-Main 2026.

El proyecto, situado en el jardín del Instituto Cervantes de la ciudad alemana, nace como un "ejercicio de diplomacia cultural y económica" para posicionar a las empresas españolas como referentes en soluciones sostenibles y tecnología avanzada, según ha informado ICEX en un comunicado.

La obra, que cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados, rinde homenaje al arquitecto Antoni Gaudí coincidiendo con el centenario de su fallecimiento. Lejos de ser una interpretación literal, 'DRAC' propone una "lectura contemporánea de su legado", integrando naturaleza, técnica y sostenibilidad. "La instalación muestra internacionalmente la excelencia de los materiales españoles", han trasladado.

INNOVACIÓN MATERIAL Y VOCACIÓN ITINERANTE

Diseñado por los arquitectos José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina y ejecutado por la empresa valenciana Volúmenes y Vareta, el pabellón "destaca" por su diseño "geométrico orgánico y modular". La estructura ha sido fabricada combinando madera y cerámica, lo que permite que sea completamente desmontable y reutilizable, con el objetivo de que funcione como un "embajador" de la cultura española y de la "capacidad transformadora del diseño español".

La construcción ha contado con la colaboración de diversas empresas españolas, "mostrando" la "potencia del ecosistema industrial del país". Entre ellas figuran Emedec (madera), Francisco Simó Pinturas (protección), Natucer, Decocer y Cevica (soluciones cerámicas), Idelightec (iluminación) y Lastra & Zorrilla (textil).

EL DISEÑO COMO "HERRAMIENTA ESTRATÉGICA"

Durante la inauguración, la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, ha subrayado que esta instalación "no es solo una pieza estética", sino "una herramienta estratégica para competir, crecer y generar valor". Además Carbonell ha destacado la oportunidad que brinda esta ocasión para "reforzar el diálogo entre España y Alemania".

"Presentamos una forma de entender el diseño como un lenguaje común capaz de conectar culturas e impulsar la innovación", ha afirmado la responsable de ICEX, quien también ha agradecido a las empresas su "apuesta" por la calidad en un mercado "tan exigente" como el europeo.

Finalmente han comunicado que desde este miércoles el espacio acogerá una programación continuada de actividades culturales, profesionales y empresariales destinadas a "generar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos del diseño, la arquitectura, la artesanía y las industrias creativas".