Feijóo lamenta la muerte de Robe Iniesta: "Su música nos deja un huella imborrable"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la muerte del cantante Robe Iniesta, que ha fallecido este miércoles a los 63 años de edad, destacando que "su música nos deja un huella imborrable".

"Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable", ha expresado el líder de la oposición en la red social X, donde ha calificado al fundador del grupo de rock 'Extremoduro' como un "artista inolvidable". "Descansa en paz", ha añadido el presidente de los 'populares'.

Roberto Iniesta Ojea (Plasencia, 1962), conocido como Robe, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado Dromedario Records en un texto que ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.