La FEMP pone en marcha la Red Española de Capitales de la Cultura para reforzar las políticas culturales municipales

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en marcha la Red Española de Capitales de la Cultura - FEPM

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en marcha la Red Española de Capitales de la Cultura, aprobada por su Junta de Gobierno, con el objetivo de promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano, motor de cohesión social, identidad y proyección internacional.

La iniciativa responde, según la federación, a una demanda de las entidades locales de contar con un espacio estable, técnico y político que permita sostener el impulso cultural municipal, reforzar la cooperación territorial y garantizar el retorno al esfuerzo técnico, económico y de participación social realizado por los ayuntamientos en materia cultural.

Con este propósito, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, para explorar vías de colaboración institucional, articular mecanismos de apoyo y definir un marco de cooperación con el Ministerio de Cultura que contribuya al desarrollo de la red.

Entre los objetivos de la nueva red figuran reforzar el papel activo de los ayuntamientos en la planificación y gestión de sus políticas culturales, crear un foro permanente de cooperación entre ciudades comprometidas con la innovación cultural y mejorar la visibilidad internacional de las ciudades españolas, especialmente en el marco de la Capital Europea de la Cultura 2031. La FEMP también contempla estudiar la implantación de un modelo de Ciudad Española de la Cultura.

Los municipios que se adhieran podrán acceder a proyectos compartidos, fortalecer su candidatura en procesos como la Capital Europea de la Cultura, participar en una representación conjunta ante el Gobierno y las instituciones europeas, e impulsar iniciativas de innovación cultural, digitalización y participación social.