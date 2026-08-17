Fundación Mapfre celebra el Día de la Fotografía con entradas gratis en sus exposiciones de Madrid y Barcelona

Exposición en Fundación Mapfre - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre ofrece este miércoles, 19 de agosto, acceso gratuito a sus salas de exposición situadas en Madrid y Barcelona con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fotografía.

Así, las entradas para esta jornada podrán obtenerse tanto de forma presencial en taquilla de la sede madrileña en Paseo de Recoletos y en el Centro de Fotografía KBr de Barcelona el mismo día de la visita como a través de su página web.

La iniciativa permitirá al público de Madrid visitar las muestras 'Richard Avedon - In the American West, 1979-1984' y 'Alejandro Cartagena: Ground Rules', ambas abiertas al público hasta el próximo 30 de agosto y enmarcadas dentro de la sección oficial del Festival PHotoESPAÑA.

Concretamente, la dedicada a Avedon reúne retratos de trabajadores y residentes del oeste estadounidense en una serie organizada junto con la Fondation Henri Cartier-Bresson de París y con fondos prestados por The Richard Avedon Foundation.

Por su parte, la muestra de Cartagena, coorganizada con el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), realiza un recorrido por el trabajo del fotógrafo centrado en el análisis del paisaje urbano y las dinámicas sociales.

En Barcelona, la entidad mantendrá el acceso libre para visitar, hasta el 6 de septiembre, una retrospectiva compuesta por cerca de 250 copias de época del fotógrafo estadounidense Minor White --la primera de esta magnitud en Europa-- y la exposición 'La forma elocuente', sobre el fotógrafo amateur Joaquín Tusquets de Cabirol, realizada en colaboración con la Fundación Photographic Social Vision.

Asimismo, la programación en la capital catalana se completará con un concierto de jazz del programa 'KBr Live', ofrecido por un cuarteto de estudiantes del Conservatorio Liceu en el Port Olímpic e inspirado en la obra de Minor White, fruto de la alianza entre BSM, la Fundación Mapfre y el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB).