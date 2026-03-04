Una galerista de Dubai no acude a su 'stand' de ARCO por el conflicto abierto en Irán

Obras expuestas durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España (ARCO) en IFEMA, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid arranca este miércoles en IFEMA Madrid en una edición en - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La galerista Yasmin Atassi de la galería Green Art de Dubai no ha podido acudir estos días a la feria ARCOmadrid por el conflicto abierto en Irán, pero el 'stand' está completamente creado y disponible para su visita, tal y como aseguran fuentes de IFEMA a Europa Press.

Desde la organización señalan que Atassi se encuentra bien, pero por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán no ha asistido a la cita. La galería anunció este martes en Instagram su ausencia.

"Lamentablemente, nuestro equipo no ha podido volar para estar en la feria debido al conflicto en la región. Queremos agradecer al equipo directivo de ARCO su apoyo sobre el terreno para ayudarnos con el montaje y encontrar, en el último momento, a alguien que represente a la galería en Madrid esta semana", comunicó la galería en una historia.

Green Art ha preparado una presentación de obras de artistas de Oriente Medio, Asia Meridional y Latinoamérica, entre ellos Afra Al Dhaheri, Nazgol Ansarinia, Ana Mazzei, Michael Rakowitz y Seher Shah.

"Nuestros corazones y pensamientos están con nuestros queridos artistas en Irán y con todas las personas afectadas por este conflicto en la región", aseguró la galería en Instagram.