Galeristas celebran en ARCO la bonificación en el Impuesto de Transmisiones de Ayuso: "Es lo que hay que hacer"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galeristas españoles han celebrado en ARCOmadrid el anuncio de la Comunidad de Madrid de bonificar al 100% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte, una decisión que algunos definen como "lo que hay que hacer" para apoyar al sector.

Por ejemplo, Angustias Freijo, de la Galería Freijo, ha agradecido el anuncio de Isabel Díaz Ayuso y lo ve como un paso en la buena dirección. "Todo lo que sea promover, apoyar e incentivar la cultura es una de las cosas por las que luchamos todos los días", señala, antes de lanzar "mil aplausos" a la presidenta madrileña por una medida que, a su juicio, el sector lleva años reclamando. "Lo que hay que hacer es este tipo de cosas", ha agregado.

Frente a este gesto, considera "muy grave" que el Ministerio de Cultura no haya reducido el IVA cultural y denuncia que galeristas y artistas no deberían estar "pidiendo algo que es simplemente igualdad" con otros países europeos.

"A diferencia del PSOE, probablemente el PP quiera comerles la tostada y no me extraña porque se están durmiendo en los laureles. Nos tienen abandonadísimos, luego que no se quejen de que pierden las elecciones porque dejan a la oposición que se ponga las botas", ha aseverado.

Por su parte, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo tilda de "buena noticia" el avance de Ayuso y acogen con "satisfacción" la medida, ya que era un tema que habían reclamado desde la institución y desde Arte Madrid (asociación a nivel autonómico). "Nos alegra que nos hayan escuchado y hayan cambiado algo que resultaba problemático para muchos", han señalado a Europa Press fuentes de la agrupación.

En este sentido, el galerista Álvaro Cortázar también valora como positiva la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones, pero insiste en que el problema de fondo sigue siendo el IVA que soportan las galerías. "Todos los pasos que se den son importantes Y todo lo que ayude a que el sector sea más eficaz y mejor, tanto para las galerías, para los artistas, para los compradores, es siempre bueno", afirma.

Cortázar critica que en España las galerías sigan soportando un 21% de IVA frente a porcentajes de entre el 5 y el 7% en países vecinos y lo califica de "intolerable". "Mientras otros ámbitos culturales como el cine o el libro cuentan con tipos reducidos, en el arte plástico se tiene que mantener el IVA así, parece que por cabezonería", ha indicado.

Asimismo, Elena Fernández, de la galería Fernández Pradillo, considera positiva cualquier decisión que alivie la carga fiscal sobre el mercado del arte. "Cualquier medida que nos ayude a vender es muy bienvenida", ha afirmado.

"El arte no es un producto de lujo, es un derecho para todo el mundo. Y es un bien cultural y moral. Ya no es un tema ni siquiera de IVA o no IVA. Es fomentar patrimonio y dejar que los artistas sigan creando porque si no nos va a hundir a todos, a las galerías y a los artistas. Así, España se convierte en un país pobre, sin cultura y por lo tanto sin turismo", ha advertido.

Fernández reprocha la "falta de voluntad política" y sostiene que "no les da la gana" bajar el impuesto. "Si es una medida que se está aplicando en toda Europa, ¿por qué no en España?", cuestiona.

Por su parte, el galerista Rafael Ortiz considera que la bonificación del Impuesto de Transmisiones anunciada por Díaz Ayuso puede "sensibilizar un poco" sobre la situación del sector, pero recuerda que la batalla por un IVA cultural reducido viene de lejos y no depende de un solo gobierno.

De manera similar se ha expresado José de la Mano que, pese a que recalca que son administraciones diferentes, sí que valora el anuncio del PP como un "cambio de actitud".