El Gobierno defiende que la RAE goza de "total" autonomía y que la Administración no puede dictarle ninguna instrucción

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno defiende que las Reales Academias y el Instituto de España son entidades privadas "sui generis" que gozan de una "total" autonomía funcional respecto de la Administración General del Estado, que carece de la capacidad para dictarle cualquier tipo de instrucción científica o gubernativa.

Así lo ha expresado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a las preguntas escritas del PP en el Congreso sobre la posible interferencia o influencia del Gobierno en las próximas elecciones del director de la Real Academia Española (RAE) y si respaldan las declaraciones y valoraciones realizadas por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, respecto al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

En su respuesta, el Gobierno explica que, pese a que las Reales Academias y el Instituto de España dependen formalmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la autonomía de la RAE está respaldada por su marco jurídico. En primer lugar, el Real Decreto 1109/1993 reconoce a la Real Academia Española como una institución con personalidad jurídica propia, y le otorga la capacidad de decidir por sí misma en todos los asuntos lingüísticos, literarios, de gobierno interno y económicos que le corresponden.

Además, su Reglamento de 2014 establece que los estatutos y el propio reglamento deben interpretarse de la manera más favorable a la autonomía y suficiencia normativa de la RAE, "en cuanto no se opongan a la legislación general". También se especifica que la Academia puede adoptar "cuantas decisiones convengan al cumplimiento de sus fines".

En la consulta, el PP también preguntaba al Gobierno si entendía que la polémica surgida en torno a las declaraciones de Montero --en las que aseguraba que la RAE está en manos "de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias"-- refuerza o debilita el papel del español como lengua global y si considera que dentro de las competencias del Cervantes está el "valorar o juzgar públicamente las actuaciones del director de la RAE".