Jaime Rojo en Xposure: "En España cada vez son peores las oportunidades de disfrutar del periodismo a fuego lento"

El fotógrafo Jaime Rojo posa con una de las fotografías de su reportaje Saving the Monarchs’ expuesto en Xposure 2025 en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, a 23 de febrero de 2025. - NIALL HAMPTON

SHARJAH (EAU), 24 Feb. (de la enviada especial de Europa Press Teresa Sanz) -

El fotógrafo Jaime Rojo, dos veces ganador del World Press Photo y único español que expone en el Festival Internacional de Fotografía Xposure 2025, que se celebra en Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) del 20 al 26 de febrero, considera que "España tiene un extraordinario talento de fotoperiodismo", aunque matiza pero cada vez hay menos espacio para detenerse para ver fotos para una exposición bonita. "Es decir, cada vez son peores las oportunidades de disfrutar del periodismo a fuego lento y despegar el ojo del celular", asegura en una entrevista con Europa Press.

Rojo lleva años cruzando el charco regularmente, yendo y viniendo de EEUU y México a España para realizar proyectos a uno u otro lado del atlántico. Sin embargo, confiesa que en España no ha encontrado clientes que puedan cubrir su estilo de fotografía. "Lo que no voy a hacer es sacrificar mi manera de trabajar porque el entorno de trabajo no lo favorece", confiesa.

Es fotógrafo freelance y su principal cliente lleva siendo desde hace años National Geographic, pero diversifica su trabajo con otros medios y proyectos. Según explica, parte del logro de ganarse la vida con la fotografía se debe a su trabajo en la conservación. "Trabajo como fotógrafo, pero soy conservacionista de corazón. De hecho, creo que a mí me salvó trabajar antes en conservación, disciplina en la que tienes que estructurar un proyecto, escribir propuestas para donantes, para becas, para obtener fondos. En América la cultura de la filantropía es muy grande y es una manera de operar muy efectiva", explica.

Para él, el fallo habitual de los fotógrafos es que tienden a invertir el proceso, es decir, intentan vender un proyecto cuando ya está hecho y admite que casi todos los encargos que él ha realizado han sido "contratados o pagados de antemano".

Además de exponer, Rojo ha sido el encargado de presentar la cuarta edición del Conservation Summit de Xposure 2025, que en esta ocasión está dedicado a las migraciones. El título de su muestra es 'Saving the Monarchs' y está dedicada a la migración de las mariposas monarca que cada año en otoño vuelan de Canadá y EEUU a México para volver a Norteamérica en verano.

El fotógrafo reconoce sentirse muy orgulloso de tener su espacio en este gran escaparate de la fotografía internacional, que considera "apabullante", y del lugar privilegiado donde ha sido colocada su exposición. "Estoy en la entrada, justo enfrente de Don McCulley, que es una leyenda viva de la fotografía", subraya.

Antes de llegar aquí, las fotografías que componen 'Saving the Monarchs' estuvieron expuestas en Barcelona, junto a las del resto de fotógrafos ganadores del World Press Photo 2024. El pasado fue el segundo año que Jaime ganó el certamen. En 2017 triunfó en la categoría de naturaleza con una de las fotos que componen la exposición. Rojo atribuye su éxito en los World Press Photo a su peculiar estilo para contar historias. "El año pasado, en la entrega de premios, varios jueces se acercaron a decirme que el reportaje está fotografiado de una manera muy atípica para el concurso. Es decir, lo componen fotos muy bonitas y coloridas, que supusieron un respiro comparado con el estilo tan crudo y tan duro que suele tener el certamen", rememora.

Además añade que utilizó la mariposa monarca para hablar de la relación de los seres humanos con el planeta, de cómo producen su comida y de economías alternativas a través del turismo. "Es un tema transversal que permite hablar de muchas cosas", comenta.

Respecto a EEUU y sobre la nueva legislatura de Donald Trump, Jaime Rojo admite que ya está siendo conocedor del efecto de sus primeros días. "A mis colegas de las organizaciones de conservación de Estados Unidos les cancelaron el presupuesto de la noche a la mañana y se pararon proyectos muy longevos", cuenta el fotógrafo. Rojo dice que es la primera vez que en varias personas nota parálisis y frustración.

Este fotoperiodista se dice representante del 'Positive Journalism', es decir, una corriente de narrativa que intenta poner el foco en historias de vital trascendencia a través del positivismo. Rojo se encuentra inmerso actualmente en un proyecto apoyado por National Geographic en el que intenta medir el impacto del muro fronterizo entre México y Estados Unidos en términos de fauna. Asume que es un tema muy sensible desde la perspectiva política. "Si lo cuento desde el punto de vista negativo, puede que hasta me lo cancelen", confiesa.

Por ello, para informar de los problemas que encuentra la población de jaguares para cruzar EEUU o las necesidades de espacio que tienen los osos negros en México, Rojo vuelve a recurrir al 'Positive Journalism'. Por ello, el fotógrafo está centrando su actual trabajo en contar las historias de personas como Valer Clark que "desde los años 80 está comprando tierras para protegerlas" o Rodrigo, un conservacionista mexicano que trabaja en Arizona con una organización que restaura los ecosistemas y que entrena y recluta a jóvenes profesionales transfronterizos para que se dediquen a temas de conservación.