El jurado de la Bienal de Venecia dimite después de que Rusia e Israel puedan participar en los galardones

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Bienal de Venecia ha dimitido este jueves tras la polémica que ha generado la presencia de Rusia e Israel en los pabellones de la prestigiosa institución cultural durante la 61 Exposición Internacional de Arte, que comenzará el próximo 9 de mayo.

Según ha transmitido el diario italiano 'La Stampa', el propio Bienal ha informado de esta dimisión a través de un comunicado, anunciando así la dimisión de la presidenta, Solange Farkas, y del resto del jurado, formado por la australiana Zoe Butt, la española Elvira Dyangani Ose, la estadounidense Marta Kuzma y la italiana Giovanna Zapperi.

El pasado 23 de abril, el propio jurado decidió excluir de los galardones a Rusia e Israel, argumentando que ambos países cuentan con líderes "acusados de crímenes de lesa humanidad". Sin embargo, la dirección de la Fundación de la Bienal, encabezada por su presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha venido reivindicando que el arte no debe excluir a nadie y defendiendo la oportunidad de brindar un diálogo artístico a países como Rusia, Ucrania, Israel, Palestina o Irán.

Según el diario italiano, la retirada del veto ya había generado un fuerte malestar en la Unión Europea, que llegó a amenazar con la retirada de subvenciones. Por su parte, el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, envió el miércoles un equipo de inspectores a la Bienal para auditar la gestión de la entidad y, específicamente, los criterios de admisión del pabellón de Rusia.

Tras la renuncia del jurado, la Bienal ha reafirmado su compromiso con los principios de "inclusión e igualdad de trato", confirmando que el concurso vuelve a estar abierto a "todas las participaciones nacionales" sin excepciones.

Como consecuencia de este giro organizativo, el anuncio de los ganadores, previsto inicialmente para el 9 de mayo, se ha pospuesto hasta el 22 de noviembre. Esta medida de retrasar el palmarés solo cuenta con el precedente de la edición de 2021, marcada entonces por las restricciones de la pandemia.