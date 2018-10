De Madrid al cine: Los 10 cines de verano de la capital

Actualizado 01/08/2018 20:46:24 CET

El verano es el momento perfecto para hacer todos aquellos planes que nos hemos dejado pendientes a lo largo del año. Uno de ellos son los cines de verano, un plan idóneo para que las noches calurosas se hagan más amenas. Bajo un cielo estrellado, se puede disfrutar de una película, ya sea dentro de un coche o sentado al fresco.

Seas o no un fanático del séptimo arte, los cines de verano se posicionan como uno de los mejores planes para soportar el bochorno. En Madrid, existen decenas de salas al aire libre para ver una película. Para que te animes a este encuentro con la gran pantalla, destacamos diez cines de verano que ofrece la capital.

AUTOCINE MADRID RACE

Bajo las cuatro torres de Plaza Castilla se encuentra Autocine Madrid Race, el más grande de Europa. Su colosal pantalla de 250 metros cuadrados está ubicada en un espacio de 25.000 metros cuadrados, con una capacidad de 350 plazas de aparcamiento. Para escuchar los estrenos o clásicos del cine solo hay que sintonizar la radio a la emisora indicada. El precio de la entrada oscila entre los cuatro y medio y los siete euros.

Lugar: C/ Antonio de Cabezón, 1 Ago. (junto a la Castellana) -

Precio: desde 4,50€

Horarios: desde las 20:00 h según película

FESCINAL 2018

Aquí llega un clásico de los cines de verano en Madrid y además uno de los que cuenta con una de las programaciones más completas, el Fescinal 2018. Esta pantalla proyecta algunos de los títulos más taquilleros de la gran pantalla, como 'Lady Bird', 'Yo Tonya', 'Vengadores: Infinity War' o 'La forma del agua'. El Fescinal ofrece dos opciones de disfrutar de las películas: sentado o desde el coche.

Lugar: Parque de la Bombilla (Avenida Valladolid, s/n) Entrada por detrás de las iglesias de San Antonio (Metro Príncipe Pío)

Precio: desde 4€

Horarios: Del 19 de Julio al 9 de Septiembre de 2018, a partir de las 21:00 h, viernes y sábados a las 20:30 h. Comienzo de la proyección a las 22:15 h

LA TERRAZA MAGNÉTICA DE LA CASA DE LA CERILLA

Otro año más, La Terraza Magnética de la Casa de la Cerilla se convierte en un cine de verano. Ubicada en un gran edificio neomudéjar, este edificio alberga varias opciones culturales, como exposiciones, conciertos, teatro y proyecciones de película. La noche de los sábados ha sido el momento elegido para dedicárselo al cine.

Lugar: Ronda de Valencia, 2 (Metro Embajadores)

Precio: 3€

Horarios: Sábados del 23 de junio al 26 de agosto

CINEPLAZA DE MATADERO

El antiguo matadero municipal de la capital es un complejo de 48 edificios donde algunos de ellos han sido rehabilitados para albergar arte. Uno de esos espacios alberga un cine de verano al aire libre. En esta gran pantalla, se proyectarán 16 joyas del cine internacional que aún no han tenido estreno comercial en las salas de España, pero que ya han cosechado grandes éxitos de taquilla. Algunas de las cintas que se ofrecen son: 'The last painting', 'Once Upon A Time in November' o 'Daybreak'

Lugar: Plaza de Legazpi, 8 (Metro Legazpi)

Precio: Gratuito

Horarios: Desde el 02 de agosto 2018 al 02 de septiembre 2018, a las 22:30 h

CIBELES DE CINE

El Palacio de Cibeles, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y un cine al aire libre en verano. Su cúpula de cristal sirve para proyectar un centenar de películas en versión original subtitulada, tanto clásicos como éxitos actuales. Además, cuenta con sesión doble para los fines de semana. Y esta actividad no acaba aquí, ya que esta cita con el cine termina con un área gastronómica.

Lugar: Plaza de Cibeles (Metro Banco de España)

Precio: desde 6€, día del espectador 5€

Horarios: del 29 de junio al 9 de septiembre, de lunes a jueves y domingos de 20:00 a 00:30h, viernes y sábados hasta las 02:30h. Proyecciones a partir de las 22:00 h

CICLO DE CINE EN EL MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Reina Sofía no solo es un centro dedicado al arte contemporáneo, hogar de algunas obras como "El Guernica", pintado por Picasso. Esta galería se transforma en un cine de verano para aguantar las altas temperaturas de una forma original. Concretamente proyecta el ciclo de cine "Lavapiés, Lavapiés. ¿Quién te ha visto y quién te ve?". La entrada es gratuita y además puedes acceder a las instalaciones con bebida.

Lugar: Calle de Santa Isabel, 52 (Metro 1 Atocha y Metro 3 Lavapiés)

Precio: Gratuito

Horarios: del 14 de julio al 25 de agosto a las 22:00 horas.

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA

Esta emblemática sala de cine tampoco podía faltar en este plan veraniego. El Cine Doré Filmoteca Española transforma su patio en una sala dedicada a las proyecciones en los meses de calor, bajo el nombre de Luis García Berlanga, en honor del famoso director. De julio a septiembre, la filmoteca ofrece películas en versión original, ciclos temáticos y alguna infantil.

Lugar: Calle de Santa Isabel, 3

Precio: 2,50 € o 2€ para estudiantes

Horarios: del 24 de julio al viernes 10 de agosto, de 18:00 a 22:30 horas.

AUDITORIO DEL PARQUE DEL CALERO

El distrito de Ciudad Lineal cuenta con un cine de verano, el auditorio del Parque del Calero. Del jueves 28 de junio de 2018 al domingo 16 de septiembre de 2018 el auditorio se convierte en un cine que proyectará los grandes taquillazos de la gran pantalla. La entrada sale a partir de 3'5€, para el miércoles día del espectador, carnet joven, carnet familiar, mayores de 65 años y desempleados. La general sale a cinco euros.

Lugar: Calle José del Hierro con Calle Virgen del Sagrario (Metro Quintana y El Carmen)

Precio: 3'5 - 5 €

Horarios: Del jueves 28 de junio de 2018 al domingo 16 de septiembre de 2018, a las 22:00 h

CINE DE VERANO DEL PARQUE DE BERLÍN

En el barrio más alemán de Madrid, cerca del Metro Concha Espina, se encuentra el Parque de Berlín, apodado de este modo por albergar uno de los bloques del conocido muro de Berlín. Justo en este lugar se instala otro de los cines de verano de la capital. Es más, en su pantalla se proyectan cortos galardonados en el Festival de Cortometrajes del Distrito, antes de cada película.

Lugar: Av. de Ramón y Cajal, 2, 28016 Madrid

Precio: Gratuito

Horarios: Del sábado 14 de julio de 2018 al sábado 1 de septiembre de 2018, a las 22 horas.

CINE AL AIRE LIBRE USERA

El Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, ubicado en el distrito Usera, se ha convertido en un cine de verano a partir del miércoles 4 de julio. En esta pantalla se proyectan tanto clásicos, como 'El libro de la selva', hasta cintas más actuales, como 'Wonder Woman' o 'Déjame salir'. Y lo mejor de todo, podrás disfrutar de estos títulos a coste cero.

Lugar: Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, Paseo de Perales s/n (Metro: Usera y Almendrales)

Precio: Gratuito

Horarios: sábados del 4 de julio al 25 de agosto, además del miércoles 4 de julio, julio a las 22:30 y agosto 22:00 h