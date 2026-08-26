Muere el actor Tim Curry a los 80 años

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor británico Tim Curry ha muerto este martes por la noche en su casa de Los Ángeles a los 80 años, según han confirmado varios medios estadounidenses.

Curry ha trabajado en producciones como 'The Rocky Horror Picture Show ', 'Los Teleñecos en la isla del tesoro' y dio vida al payaso Pennywise en una versión de 'It'.

Aunque no han trascendido las causas de la muerte, la mánager del actor, Marcia Hurwitz, ha confirmado a 'Variety' que ha muerto "plácidamente".

El actor arrastraba graves problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un infarto cerebrovascular.