Muere el poeta y farmacéutico José Félix Olalla Marañón a los 69 años

El poeta y farmacéutico José Félix Olalla Marañón - ASOCIACIÓN ESCRITORES CASTILLA-LA MANCHA

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El poeta y farmacéutico José Félix Olalla Marañón ha fallecido en Madrid este sábado 1 de agosto a los 69 años de edad, según ha informado la familia en un comunicado.

"Su vida ha sido un ejemplo de armonía entre las actividades científica, literaria y administrativa, lo que nos resultaba admirable a cuantos le conocíamos y apreciábamos", ha expresado el exrector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga.

Olalla Marañón nació en Madrid en 1956, se casó con Lola Pérez Medina -ambos son coautores del libro 'Acuarela-, con quien fue padre de cuatro hijos.

Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en 1981, por oposición, en el Cuerpo Superior de Farmacéuticos Inspectores de la Seguridad Social, con el número uno de su promoción.

Ese mismo año, inició también su trayectoria poética, con la aparición del primer libro, 'Ciudad pasajera', en Barcelona. En el Ministerio de Sanidad fue subdirector general de Control Farmacéutico (1992-1997) y de Evaluación de Medicamentos (1997-1999); y representante español en el Comité de Especialidades Farmacéuticas y en el de Medicamentos Huérfanos, de la Agencia Europea del Medicamento, entonces ubicada en Londres. Continuó su carrera profesional en la empresa Sanofi-Aventis.

Es autor del libro de divulgación 'Una dosis de salud' y del ensayo de crítica literaria 'La lira de Tirteo'. Como poeta ha publicado 'Ciudad Pasajera', 'Doble luna de marte', 'Los pies del mensajero', 'En el tiempo intermedio', 'Después de nosotros', 'Colección particular', 'El canon de medicina', 'Cerca de tu memoria', 'Los signos del pentagrama', 'Más amor si más hubiera', 'Nomenclátor', '¿Quién leerá esto?', 'Letra de vuelta', 'Acuarela' y 'La trama del cielo' mientras que en prosa destaca el libro de relatos 'Los cantos de Toribiano'.