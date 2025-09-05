El Museo Thyssen acoge una exposición sobre la vida en la franja de Gaza desde octubre de 2023

Una de las fotografías de la exposición 'Gaza a través de sus ojos'. - UNRWA

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) han presentado la exposición 'Gaza a través de sus ojos', que reúne una treintena de fotografías tomadas por fotoperiodistas que, desde octubre de 2023, documentan la vida en la Franja bajo el asedio.

La muestra podrá visitarse del 23 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la entrada será gratuita, según ha informado la UNRWA en un comunicado.

Según señala la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, durante casi dos años, la franja de Gaza, un área de 365 kilómetros cuadrados y hogar de más de 2,1 millones de personas, ha sido "devastada", con "bombardeos casi constantes, desplazamientos forzados, destrucción, el colapso de los servicios básicos" y la falta de acceso a alimentos, agua potable, medicinas y refugio.

"La destrucción de Gaza es apocalíptica. Barrios y ciudades enteras han sido arrasados. Las operaciones militares israelíes han golpeado de manera generalizada edificios civiles, incluidos hogares, hospitales, escuelas e instalaciones de Naciones Unidas. Todos ellos están protegidos por el derecho internacional humanitario. También lo están los trabajadores humanitarios, cuya labor es fundamental para proporcionar ayuda vital a la población civil durante las crisis", precisan.

Además, denuncian que más de 360 miembros del equipo de UNRWA han sido asesinados en Gaza, algunos de ellos mientras desempeñaban su trabajo y muchos de ellos, asesinados junto con sus familiares.

UNRWA recuerda que ha estado al servicio del pueblo de Gaza durante décadas, proporcionando educación, atención médica, protección, formación profesional, apoyo psicosocial y ayuda humanitaria; y que, desde octubre de 2023, ha centrado su labor en responder a la emergencia. En concreto, explica que las escuelas se han convertido en refugios y más de 12.000 trabajadores continúan ofreciendo asistencia vital.

Para ello, destaca que el apoyo de la Unión Europea y de su ciudadanía ha sido fundamental: facilitando agua, saneamiento e higiene; ayuda psicológica y actividades educativas para la infancia; logística, almacenamiento de suministros humanitarios o artículos esenciales de refugio para familias desplazadas; y colaborando con fotoperiodistas para documentar la situación.

Mientras tanto, lamentan que que "las autoridades israelíes siguen prohibiendo la entrada de medios internacionales en Gaza" y que más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados. A pesar de ello, ponen en valor que los fotoperiodistas de UNRWA documentan la vida bajo el asedio, "a menudo asumiendo un gran riesgo personal".

"Son personas que arriesgan sus vidas para dar testimonio de lo que ocurre en Gaza", explican. Por ello, precisan que no se verán sus nombres junto a las fotografías expuestas, ya que supondría un riesgo para su seguridad.