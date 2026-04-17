Nace Musea, plataforma de audioguías narrativas de autor para museos de Madrid

Musea nace como plataforma de audioguías narrativas de autor para museos de Madrid - MUSEA

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La experta en arte Miriam Pablos ha lanzado Musea, nueva plataforma digital de audioguías de autor impulsada por que propone descubrir los museos de Madrid a través de un formato narrativo que transforma la visita cultural en una experiencia más accesible y contextualizada.

Según explica el proyecto, la iniciativa plantea una alternativa a las audioguías tradicionales mediante recorridos estructurados que combinan contexto histórico y artístico con un relato coherente, con el objetivo de facilitar la comprensión de las obras y fomentar una conexión más cercana con el arte.

El servicio funciona a través de su página web, donde los usuarios pueden registrarse, acceder al catálogo de visitas, adquirir las audioguías y reproducirlas desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores, tanto durante la visita al museo como desde casa. Cada recorrido incluye una introducción general y un acompañamiento sonoro que contextualiza las exposiciones.

Asimismo, las audioguías están disponibles durante 72 horas desde su adquisición y pueden reproducirse de forma ilimitada dentro de ese periodo, lo que permite adaptar la experiencia al ritmo de cada usuario.

La iniciativa se presenta como una propuesta cultural dirigida a todos los públicos y plantea, además, una opción de regalo vinculada a la experiencia cultural. En paralelo, Musea ofrece soluciones para empresas, que incluyen visitas guiadas presenciales en museos madrileños --con opciones privadas o combinadas con actividades complementarias--, así como paquetes de audioguías personalizables para clientes, empleados o colaboradores.

Con esta propuesta, Musea defiende el uso del formato sonoro como vía para acercar el arte al público y ofrecer nuevas formas de interacción con los contenidos museísticos.