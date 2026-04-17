Nace Musea, plataforma de audioguías narrativas de autor para museos de Madrid

Musea nace como plataforma de audioguías narrativas de autor para museos de Madrid
Musea nace como plataforma de audioguías narrativas de autor para museos de Madrid - MUSEA
Europa Press Cultura
Publicado: viernes, 17 abril 2026 14:34
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   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La experta en arte Miriam Pablos ha lanzado Musea, nueva plataforma digital de audioguías de autor impulsada por que propone descubrir los museos de Madrid a través de un formato narrativo que transforma la visita cultural en una experiencia más accesible y contextualizada.

   Según explica el proyecto, la iniciativa plantea una alternativa a las audioguías tradicionales mediante recorridos estructurados que combinan contexto histórico y artístico con un relato coherente, con el objetivo de facilitar la comprensión de las obras y fomentar una conexión más cercana con el arte.

   El servicio funciona a través de su página web, donde los usuarios pueden registrarse, acceder al catálogo de visitas, adquirir las audioguías y reproducirlas desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores, tanto durante la visita al museo como desde casa. Cada recorrido incluye una introducción general y un acompañamiento sonoro que contextualiza las exposiciones.

   Asimismo, las audioguías están disponibles durante 72 horas desde su adquisición y pueden reproducirse de forma ilimitada dentro de ese periodo, lo que permite adaptar la experiencia al ritmo de cada usuario.

   La iniciativa se presenta como una propuesta cultural dirigida a todos los públicos y plantea, además, una opción de regalo vinculada a la experiencia cultural. En paralelo, Musea ofrece soluciones para empresas, que incluyen visitas guiadas presenciales en museos madrileños --con opciones privadas o combinadas con actividades complementarias--, así como paquetes de audioguías personalizables para clientes, empleados o colaboradores.

   Con esta propuesta, Musea defiende el uso del formato sonoro como vía para acercar el arte al público y ofrecer nuevas formas de interacción con los contenidos museísticos.

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