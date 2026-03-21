Okuda San Miguel cumple 30 años llenando de "color y diversidad" el arte: "El ser humano está dejando de ser humano"

Archivo - El Artista Okuda San Miguel - JEOSM - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista Okuda San Miguel celebra su 30 aniversario de trayectoria artística con un mensaje de "color y diversidad" y lo hace con la apertura de su estudio Factory Of Dreams.

"Ahora más que nunca es una responsabilidad de artistas como yo llevar mi mensaje a todos los lados del mundo. Estamos en un momento en el que el ser humano está dejando de ser humano y me da mucha pena. Se necesita más aún mi color, mi mensaje de diversidad", ha asegurado Okuda en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, el artista plástico ha asegurado que con ese mensaje también aboga por "revisar y valorar" las tradiciones culturales de cada lugar para poder avanzar. "Y valorar lo que tenemos, lo ancestral, lo indígena, para un futuro más interesante y más diverso", ha precisado.

Tres décadas después de iniciar su trayectoria, Okuda San Miguel firma 300 proyectos en más de 100 ciudades y 50 países, con un lenguaje basado en la fragmentación geométrica de figuras, arquitecturas y paisajes y en el uso de vibrantes prismas multicolor.

De hecho, ha convertido el color en una herramienta narrativa para poder proyectar su mensaje, que tal y como ha explicado, se basa en la "libertad, diversidad, optimismo y convivencia".

"Mi mensaje es universal. Independientemente de donde esté ubicado, el mensaje va a ser el mismo, es un mensaje global pero que es positivo para todos", ha continuado.

En ese sentido, rechaza que problemas como la gentrificación de las ciudades o los espacios públicos hayan condicionado sus trabajos a gran escala -como su iglesia Skate, un templo al arte urbano en Asturias-.

"En sitios donde sí que aparece esta gentrificación, no me interesa ni siquiera ir, porque lo que me interesa son los formatos grandes que muchas veces en estos lugares ni siquiera existen. Se me queda hasta pequeño. Yo vengo de trabajar en grande y me siento cómodo con eso: con los edificios de 15 a 25 pisos de altura", ha explicado.

Aunque a lo largo de estos 30 años, su obra ha trascendido el espacio urbano para expandirse hacia nuevos territorios creativos como las esculturas monumentales -lo lleva haciendo 10 años y ya se siente "cómodo" en ese espacio-, pero también transformando espacios como faros, iglesias, calles o fachadas de grandes edificios.

"Estamos trabajando en esculturas nuevas para Dubái, para Estados Unidos, para China, para varios sitios. Pero ahora las herramientas que tiene un artista a su disposición, por ejemplo, la inteligencia artificial o la tecnología, son cosas que me interesan mucho. También llevar mi arte hacia la arquitectura, el poder habitar esculturas. Y también estamos trabajando en un videojuego, en un documental, muchas cosas que van más allá de la propia pintura y la propia escultura", ha reconocido.

Para celebrar este 30 cumpleaños, se van presentar en los próximos meses proyectos especiales, intervenciones artísticas, exposiciones y colaboraciones inéditas.