El PP pide en el Congreso poner en valor la Tauromaquia y protegerla con un Plan Nacional

La Fundación del Toro de Lidia traslada al PP su preocupación por las "ocurrencias" de la ministra Ribera contra las corridas

El PP quiere que el Congreso reconozca el valor artístico y cultural de la Tauromaquia y, para ellos, ha registrado en la Cámara una proposición no de ley en la que, además, pide que se impulse un Plan Nacional para su fomento y protección.

Esta iniciativa llega un día después del pacto que los 'populares' han firmado con Vox para la investidura de su candidato a la presidencia de Andalucía, Juanma Moreno. En dicho acuerdo, formado por 37 puntos, la formación que lidera Pablo Casado se compromete a promocionar "por ley" esta práctica que consideran "fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico".

"TESORO PROPIO" DEL PAÍS

En el texto registrado, recogido por Europa Press, los 'populares' destacan que la Tauromaquia es una "actividad profesional legítima" que constituye un "sector económico de primera magnitud", ayuda a frenar la despoblación rural y que sirve, además, para el mantenimiento "de un raza tan singular como admirada" como es el toro bravo, "con más de tres siglos de historia".

También recuerda que esta práctica está reconocida desde 2013 como patrimonio cultural y, por tanto, es "indiscutible" la necesidad de que sea "preservada como un tesoro propio" de un país que "es rico en culturas distintas".

Todas estas características son las que el PP, a través de esta iniciativa, quiere que reconozca el Congreso y, además, que la Cámara llame a impulsar un Plan Nacional de Tauromaquia que recoja medidas para su fomento y protección relacionados con la sostenibilidad económica, social y medioambiental y que impulse la investigación y la innovación en el sector.

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA

La Fundación Toro de Lidia ha participado en esta propuesta y sus dirigentes se han reunido este jueves en el Congreso con la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, que ha estado acompañada, entre otros, por el diputado 'popular' Teófilo de Luis.

Dicha fundación ha alertado de la preocupación que existe en el sector de la Tauromaquia tras las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que no se mostraba a favor de esta práctica. Para los dirigentes de Fundación Toro de Lidia, "ocurrencias de este tipo no son propias de los altos representantes" del Ejecutivo y advierten de que "no sólo afectan al mundo del toro, sino al mundo rural en su totalidad".

"En nuestra sociedad, hacer del prohibicionismo una bandera atenta con lo que el ciudadanos puede esperar de su Gobierno, como garante de tolerancia y libertades", ha señalado el PP, sobre las declaraciones de Ribera.