El programa 'Días de Cine' despide este sábado a Verónica Echegui

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Días de Cine' recordará este sábado a las 19.30 horas la triste noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, la actriz que saltó a la fama con su rotunda interpretación en 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, y que ganó un Goya al mejor cortometraje de ficción por su película 'Totem Loba'.

La actriz, que falleció este lunes en Madrid a los 42 años, debutó en televisión con papeles pequeños en diferentes series. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la película 'Yo soy la Juani', donde interpretó a la protagonista. Por dicho papel fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación de los Premios Goya.

Posteriormente, la actriz madrileña trabajó en varios proyectos como 'Tocar el cielo', 'El menor de los males', '8 citas' o 'La casa de mi padre'.

Por su trabajos recibió varias nominaciones como mejor intérprete femenina protagonista por 'El patrio de mi cárcel' (2008) y 'Karmandú, un espejo en el cielo' (2011), además de a la mejor interprete femenina de reparto por 'Explota, explota' (2020). Fue en 2022 cuando logró ganar la estatuilla como directora del corto 'Tótem loba'.

La intérprete atesoraba entre sus reconocimientos dos Premios Gaudí por Mejor actriz principal en 'Katmandú, un espejo en el cielo' y como Mejor actriz Secundaria en 'La ofrenda', además de un Premio Feroz.

Sus últimos trabajos en el cine fueron 'Yo no soy esa', película de María Ripoll que estrenó en el 2023, año en el que también estrenó 'A muerte', serie dirigida por Dani de la Orden. En septiembre de 2024 participó en 'Justicia Artificial', una película de Simón Casal.