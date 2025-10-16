La Reina Sofía entrega mañana su premio de composición musical a 'Metalepsis', que se estrena en el Teatro Monumental

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina Doña Sofía entrega este viernes el premio de composición musical que lleva su nombre a la obra 'Metalepsis', del compositor valenciano Josep Planells Schiaffino, que tiene su estreno este mismo día en el Teatro Monumental de Madrid.

La obra será interpretada por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE , bajo la batuta de su director titular, Christoph König. Al concierto asistirá el presidente de RTVE, José Pablo López.

El galardón lo concede cada año la Fundació Ferrer de Música para "impulsar la creación de música sinfónica y promover la interpretación y escucha de obras de nueva creación". La obra galardonada siempre se estrena en el Teatro Monumental, interpretada por la Orquesta y Coro RTVE.

El ganador de esta 42ª edición, Josep Planells, es compositor y director de orquesta y ha trabajado con formaciones como la Basel Sinfonietta, la Orquestra de València, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la Lucerne Festival Academy Orchestra o el Ensemble Modern.

A continuación, y en presencia de la Reina Doña Sofía, la Orquesta y Coro RTVE interpretará el 'Réquiem en Re menor, Op.48' de Gabriel Fauré, con la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo. Esta obra es una de las misas de réquiem más populares entre el público.

A diferencia de lo que ocurre en otros réquiems, Fauré no se centra en la angustia del Juicio Final, sino que se enfoca en el consuelo, buscando transmitir paz y aceptación.