El Rey preside la apertura de curso de las Reales Academias, su primer acto tras operarse de cataratas

El Rey preside la apertura de curso de las Reales Academias - CASA REAL

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido la apertura del curso académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España este lunes, en su primer acto tras la operación de cataratas a la que se sometió este sábado.

En la sesión, que ha tenido lugar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE), han intervenido el presidente de la RAJYLE, Luis María Cazorla; la secretaria general de la institución, Ana Fernández-Tresguerres, que ha expuesto la memoria de actividades del curso anterior; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el académico de número Manuel Aragón, que ha pronunciado el discurso inaugural, titulado 'Significado y valor de la Constitución'.

Cazorla ha destacado que la presencia del Rey en la apertura de curso pone de relieve el "apoyo de la Corona a la ciencia, investigación y las bellas artes, que encuentran su casa por excelencia en las Reales Academias". Ha añadido que el acto evidencia cómo estas instituciones "se empeñan en tratar, investigar y estudiar materias que, más allá de lo estrictamente científico, interesen a la sociedad y lo hacen de manera sosegada y profunda, con alejamiento de lo epidérmico y precipitado".

Por su parte, Bolaños ha señalado la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento en un contexto de "aceleración de los cambios sociales, cuestionamiento de los consensos básicos sobre la democracia y erosión de la credibilidad y la relevancia de las instituciones".

Asimismo, el ministro ha destacado la importancia de un enfoque multidisciplinar que integre todas las áreas del saber y ha subrayado el papel del Instituto de España y de los actos conjuntos de las academias en el fomento de la colaboración entre disciplinas.

FELIPE VI, "ASIDERO" PARA LOS ESPAÑOLES

El discurso inaugural ha corrido a cargo de Aragón, jurista y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que ha afirmado que Felipe VI, "es un firme asidero" para que los españoles no pierdan "la esperanza en el mantenimiento de la democracia constitucional y de la unidad y permanencia" del Estado.

El núcleo de la intervención de Aragón ha sido la defensa del valor de la Constitución, en cuya elaboración, ha indicado, primó el consenso por encima de las dificultades y que, a su juicio, mantiene plena vigencia. Ha precisado que ello no conduce necesariamente a su inamovilidad, "en cuanto que la propia Constitución permite su reforma, siempre para mejorarla, pero nunca para destruirla".

"La Constitución ha resistido dos intentos de golpe de Estado, en 1981 y en 2017. Fue posible gracias al apoyo a nuestro sistema constitucional por las principales fuerzas políticas y los ciudadanos, a la correcta actuación de nuestro Estado de Derecho y gracias, muy especialmente, a la decidida e inmediata defensa de la Constitución por nuestro Rey anterior y nuestro Rey actual", ha expresado Aragón durante su discurso.

Asimismo, el académico ha añadido que la Constitución se ha mantenido "pese a los quebrantos que en la actualidad está sufriendo, porque la profunda y amplia legitimidad de la Constitución la sostiene", al tiempo que ha advertido de que, si se abandona, "se abandona también la democracia".

"La defensa de nuestra Constitución sigue siendo una tarea imprescindible. De ahí que su vigencia y su correcta interpretación debamos siempre reivindicarla, y aún con más firmeza en los ingratos momentos políticos que actualmente padecemos", ha señalado Aragón.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la "difícil situación política" en España y, en su opinión, "una muy grave erosión de determinadas instituciones, lo que no solo está produciendo una desafección ciudadana hacia ellas, sino también una extrema polarización ideológica que, si no se remedia, puede convertirse en una auténtica polarización social".

Al acto han asistido, además, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán; magistrados del Tribunal Supremo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López; y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández. También han estado presentes los presidentes y directores de las diez reales academias que integran el Instituto de España.

El Instituto de España reúne a las reales academias de ámbito nacional para coordinar las funciones que deban ejercer en común. Lo integran la Real Academia Española, la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, la Nacional de Medicina de España, la de Jurisprudencia y Legislación de España, la Nacional de Farmacia, la de Ingeniería y la de Ciencias Económicas y Financieras.