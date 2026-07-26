Richard Avedon, Viviane Sassen, Colita e Isabel Muñoz, protagonistas estivales de PHotoEspaña 2026

Archivo - Imagen de la exposición de Richard Avedon. - PHOTOESPAÑA - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los fotógrafos Richard Avedon, Viviane Sassen, Colita e Isabel Muñoz protagonizan la programación estival de la 29ª edición de PHotoEspaña, que reúne cerca de 40 exposiciones en su Sección Oficial y extiende su actividad a prácticamente un centenar de sedes culturales bajo el lema 'Volver a imaginar'.

El festival internacional de fotografía y artes visuales mantiene durante el verano una programación repartida entre museos, centros de arte y otros espacios culturales, con un recorrido que conecta diferentes generaciones, lenguajes y miradas de la creación fotográfica contemporánea.

Entre las principales propuestas figura 'LUX&UMBRA', la primera gran retrospectiva dedicada a la fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen, que podrá visitarse hasta el próximo 26 de julio en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. La exposición revisa más de tres décadas de trayectoria de una de las fotógrafas más influyentes e innovadoras del panorama internacional, distinguida además con el Premio PHotoEspaña 2026.

Junto a Sassen, la programación del festival reúne la obra de maestros de la fotografía como Richard Avedon y Robert Frank; referentes del fotoperiodismo como Colita; artistas de reconocido prestigio como Isabel Muñoz; y creadores contemporáneos como Talia Chetrit, Laia Abril, Bego Antón, Greta Alfaro, Rafal Milach, José Quintanilla o Gorka Postigo.

Con cerca de cuarenta exposiciones en su Sección Oficial, PHotoEspaña propone un recorrido por distintas formas de entender la fotografía contemporánea, desde autores históricos hasta nuevas voces internacionales, consolidando su programación como una de las principales citas culturales del verano.

La edición de este año, que lleva por lema 'Volver a imaginar', mantiene así su apuesta por acercar al público algunas de las propuestas más relevantes de la fotografía y las artes visuales a través de una programación distribuida por los principales espacios culturales.