Ruiz-Manjón recuerda a los diputados de la Segunda República española en su ingreso en la Real Academia de la Historia

El historiador Octavio Ruiz-Manjón ha ingresado este domingo 9 de febrero en la Real Academia de la Historia en un acto en el que ha recordado la labor de los más de 1.000 diputados que formaron parte de las Cortes de la Segunda República española.

Ruiz-Manjón ha ingresado en esta institución para cubrir la vacante de la medalla número 10 producida por el fallecimiento de Luis Miguel Enciso Recio. Su candidatura fue presentada por los académicos José Antonio Escudero, Luis A. Ribot y Juan Pablo Fusi y el nuevo académico fue elegido el 29 de marzo de 2019.

El discurso que ha leído lleva por título 'En la búsqueda del individuo. De los que fueron diputados en los años de la Segunda república española (1931-1939)' y, en nombre de la corporación, ha sido contestado por el propio Fusi.

Ruiz-Manjón ha repasado ese periodo en que un total de 1.007 diputados actuaron en las Cortes de la segunda República, como consecuencia de las tres elecciones generales que se celebraron durante aquellos años en 1931, 1933 y 1933.

El historiador ha recordado que, en su conjunto, representaron una profunda renovación de la clase política parlamentaria --pues 861 de esos diputados (un 85,5% del total)-- debutaron en la vida parlamentaria durante aquellos años y ha cerrado con una reflexión sobre el destino "trágico" de muchos de ellos.

Durante su intervención, ha resaltado como por ejemplo un 18% del total de los diputados pueden considerarse "víctimas directas de la violencia política" que se desató entonces ya que, de ellos, 149 fueron asesinados durante la guerra. Además, la cuarta parte tuvo que buscar el refugio del exilio, "con las muchas penalidades que ello supuso".

Antes de su ingreso, en una entrevista con Europa Press, el nuevo académico ha asegurado que la exhumación de Francisco Franco, que tuvo lugar el pasado 24 de octubre, "no era algo que realmente estuviera en las preocupaciones de los españoles". "Hay un elemento de tratar de reescribir la historia que no me parece nada oportuno", ha criticado.

"Los historiadores somos muy contrarios a reescribir la historia, hay que tratar de entender la historia en su contexto", ha explicado Ruiz-Manjón, quien ha destacado, en relación con la exhumación del dictador, que "habría que haber sido, en algunos casos, más respetuosos con la situación anterior" y que algunos de los conflictos y de las tensiones generadas han sido, a su juicio, "provocadas".

El historiador ha asegurado que estar en la Real Academia de la Historia es una "oportunidad de centrarse y colaborar" con una institución en la que han coincidido personas dedicadas al estudio de la historia "de diversas especialidades".

EL REY, UNA FIGURA DE APOYO A LA CONSTITUCIÓN

Sobre la situación actual, Ruiz-Manjón ha incidido en que la figura del Rey responde "perfectamente" a la Constitución actualmente vigente y, "sobre todo", a una situación política "que salió de la Transición española". Así, ha destacado que la figura del Rey "fue decisiva en el cambio", articulándose "todo un modelo de convivencia" en torno a la figura de un Rey constitucional.

"Es una figura que en su momento dio un extraordinario juego y en estos momentos sigue siendo una figura de apoyo fundamental para la continuidad de la Constitución actual, así como un punto de apoyo para buscar soluciones en un momento evidente de crisis", ha manifestado.

En sus palabras, la organización política y el sistema electoral que se desarrolló tras la Transición "funcionaron durante una época". Sin embargo, el historiador ha defendido en declaraciones a Europa Press que "quizás" la situación política actual "necesita una revisión que habría que hacerla en el seno de la Constitución".

En este sentido, ha resaltado que algunas cosas "están reclamando una reforma profunda", que habría que hacer a través de la Constitución porque "tiene mecanismos de modificación".

En concreto, ha hecho referencia a modificar la Ley Electoral, porque los partidos políticos "tienen un protagonismo excesivo"; o al funcionamiento de la justicia, que también "exigiría algún tipo de revisión". "Hay elementos dentro de la propia Constitución para una posible renovación", ha dicho.

Asimismo, Ruiz-Manjón ha señalado que tanto el bipartidismo como el multipartidismo son situaciones políticas "con las que se puede convivir sin ningún problema", ya que ambos tienen "aspectos buenos". "Lo que es necesario es una voluntad de convivencia, ya que ni el bipartidismo ni el multipartidismo son soluciones únicas. Se puede convivir con cualquiera de los sistemas", ha precisado.

CATALUÑA, "UN CUENTO DE 150 AÑOS"

Por último, el nuevo académico de la Real Academia de la Historia ha analizado la situación en Cataluña y ha destacado que "no es el cuento de nunca acabar pero es un cuento que lleva ya 150 años". "En algunos aspectos, algunas de las situaciones recuerdan muchas cosas vividas hace mucho tiempo".

Para resolver el conflicto, el historiador ha apostado por "remitirse al marco constitucional" para ver si se puede solucionar en un escenario autonómico o si hay que realizar algún tipo de revisión constitucional, "pero nunca por la vía de la unilateralidad".